侯友宜要不要來？藍綠協商破局「退席抗議」 新北議會臨時會流會

新北市長侯友宜回歸市政，綠營要求侯到議會補做施政報告與預算報告，雖然藍綠兩黨多次協商，包括只報告不質詢，或書面都有討論過，綠營今天堅持市長應現身，藍營認為走過一遍的程序再來一次是浪費時間，雙方協商破裂，民進黨團退席抗議，大會清點人數，因為人數未過半，無法確認議程，本次臨時會流會作收，侯友宜要不要來，要再等下次是否要再開臨時會。

新北市議會今天本來要展開為期兩周臨時會，民進黨團總召鄭宇恩率先要求變更議程指出，市長選後回來上班，說要全力以赴市政，上次定期會議會在沒有市長的情況下通過公務預算，接下來附屬單位、基金還有一千多億，市長回來面對議會，報告今年度施政報告與預算說明都是合理的，要求侯友宜1月24日到議會跟議員面對面。

民進黨議員林銘仁也要求，新北市先前發生校園割喉案，不僅有宮廟、社會救助與學校管教等問題，他認為市長應針對學生安全管教問題到議會專案報告；民進黨議員黃淑君也認為，黃淑君也說，副市長無法代理市長角色，這段時間新北發生許多事，市長應該回來報告，她也提案要求新北果菜公司到議會專案報告改革計畫。

不過國民黨團書記長廖先翔認為，尊重民進黨的提案，但包括施政報告、預算報告去年度都已經走過一遍，臨時會又做重複的事情，沒有必要。

國民黨議員黃心華也說，去年定期會市府要上台報告被民進黨百般阻撓，本次臨時會重點在於基金預算審議與討論民生法案如營業衛生管理自治條例，去年發生食腦蟲事件，攸關重大民生議題，「選完歷史就翻過去了」，若刻意做政治清算動作，有違市民託付。

國民黨議員陳偉杰也說，4月就會有下一次定期會，民進黨議員有很多時間可以問，建議還是回到臨時會主題，趕快把基金預算討論，其他部分下次定期會好好研討，例如這兩天最民眾很重視「低溫假」議題，他認為討論這個勝過市長施政報告。

民眾黨議員陳世軒認為，當初代理市長劉和然雖然有施政報告，但卻是使用國民黨團時間，很多人沒聽到，他建議改用書面報告，把過去113天施政進度與未來3年願景清楚報告，尤其侯友宜在競選總統期間提出廢除雙語政策，但新北市今年預算編了1億多元做雙語教育，彼此矛盾，應該解釋清楚。