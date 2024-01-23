淡水積木式程式設計營好好玩 親子電腦玩創意
為讓孩子與家長能夠渡過一個開心充滿學習的週末，新北市議員鄭宇恩邀請到新北市資訊中心舉辦一場課程主題是積木式程式設計探索課程，讓孩子對程式設計引發興趣，市議員鄭宇恩開辦2個場次，分別於淡水新市國小和石門老梅國小，就是希望讓孩子在學習中也可以玩得開心。
新北市議員鄭宇恩表示，在科技領域的社會當中，具體回應了對於科技教育向下扎根的期待，其中「資訊科技」課程架構的最大特色，是在課程主題之中加入與「程式設計」課程，並善用「積木程式語言」工具，藉此培養學生的「運算思維」能力，希望在教學現場激盪出不同的學習火花
市議員鄭宇恩指出，透過積木式程式設計探索課程，讓孩子可以學習如何設計軟體，並且在家長陪同之下教導正確使用3C產品的方式，也讓，透過不同的學習任務，以做中學的教學方式引導學生進行學習，並且在家長陪同之下，將原本複雜的學習活動與生活情境相結合，轉化為實際的生活應用能力，以因應新時代的發展需求。
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