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瑞芳爪峰里環境綠美化做得好 打造老幼宜居生活

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區爪峰里加強環境綠美化，推動老人共餐等等，積極打造適合老幼共融的宜居生活。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區爪峰里加強環境綠美化，推動老人共餐等等，積極打造適合老幼共融的宜居生活。 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區爪峰里人口四千多人，是瑞芳區人口最多的里，爪峰里地狹人軸，年齡層分佈大多是高齡長輩和幼童，因此，里長簡明慧也和社區理事長及志工加強環境綠美化，推動老人共餐等等，積極打造適合老幼共融的宜居生活，讓老有所依，幼有所長，深獲民眾好評。

爪峰里人口多，休閒空間可不能少，這幾年地方營造爪峰親水步道，每天早上和晚上都有不少民眾在爪峰的親水步道散步健走，雖然短短不到五百公尺的距離，一旁有地方用心栽種的花草，讓景觀提升不少，里長簡明慧更自掏腰包在沿線都種滿花卉，有荷花，紫薇，仙丹等等等，讓親水步道在花開期有更多顏色點綴得好美。

爪峰里里長簡明慧說，這條親水步道環境優美，但周邊綠美化都需要苦心經營，才有現在看到的成果，也盼來此的民眾發揮公德心，一起維護這裡的環境。而為提升能見度，地方也盼爭取牆面彩繪，為親水步道增添光彩。

再來到另一處里民集會場所，來到爪峰社區活動中心，適逢社區年末共餐尾牙，志工媽媽們一早就忙著張羅，除了按照禮俗拜土地公，也辦桌尾牙，平常社區共餐就已經很澎湃，尾牙加菜更是讓菜色更加豐富。

爪峰社區共餐很貼心，不方便來據點吃飯的，就會有志工打包便當後，立刻送到長者家中，拿到他們手中的保證是熱騰騰的便當。

跟著里長的腳步來到活動中心二樓，是爪峰銀髮族休閒館，裡面設備應有盡有，按摩椅、跑步機、泡茶聊天也可以，讓長者在共餐前後都可以來使用這些設備，促進身心健康。

休閒館的一隅，可以看到琳瑯滿目的手工藝品，爪峰里的環保英雄何美蘭，靠著一雙巧手和創意發想，將隨手可得的回收物妙手回春成為精緻的工藝品，身兼鄰長、創新再生藝術工作坊老師，以多重身分為里盡心盡力付出。

里長和志工積極參與里內各項環保工作，宣導資源回收正確觀念及教導里民生活如何實用化，資源回收的變賣所得也提供給里內優秀學子作為獎學金，不只照顧到長者，未來的國家棟樑也照顧到了。

親水步道 瑞芳 尾牙

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