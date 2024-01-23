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寒冬送暖弱勢家戶 金山公所感謝各界無私善心

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區公所於春節前夕舉辦「113年寒冬送暖」活動，感謝各個捐贈單位及愛心人士的善心。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區公所於春節前夕舉辦「113年寒冬送暖」活動，感謝各個捐贈單位及愛心人士的善心。 圖／紅樹林有線電視提供

時序進入歲末之際，金山區公所於春節前夕舉辦「113年寒冬送暖」活動，現場發送民生物資及金山區公所龍年限定「好運龍來」年節紅包，要來照顧陪伴金山區的159戶弱勢家庭。來自社會的善心滿滿，今年每一家戶將可以領取到現金4,000元以上紅包、禮券1,000元及物資等生活用品，資助弱勢家戶的生活。

金山區長劉昌松說，歲末除了發放生活物資及紅包給弱勢家戶，公所為了感謝各機關團體的熱心捐助，特別舉辦表揚活動，要來感謝各個捐贈單位及愛心人士的善心。此外，在表揚活動前，特別邀請獲得新北市學生舞蹈比賽佳績的金山國小舞蹈社帶來精彩的公益性表演，為現場帶來熱情活絡的氛圍。

金山區長劉昌松指出，金山公所每年都在農曆過年前夕，媒合宗教團體、社福團體及善心人士的愛心物資和善款。凝聚各界餽贈，期望讓弱勢家戶都能夠感受到社會關懷的暖意，並從中獲得面對生活挑戰的助力與勇氣。也期盼透過表揚除了表達感謝，更能發揮拋磚引玉效果，獲得更多民間迴響與共襄盛舉。

金山 紅包

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