農漁產品獨「它」不怕寒流來襲 茶農：低溫有助春茶品質更佳

低溫寒流來襲，農漁產品都擔心受到寒害影響產量，新北市坪林區農會總幹事林文恭表示，新北的茶樹剛好正值休眠期，日前已經完成採收，不用擔心茶葉嫩芽被凍傷，反而可藉由低溫防止病蟲害，對來年的春茶產量有幫助。

今天清晨起，北市陽明山、新北三峽及新店都有傳出下雪的消息，民眾開心玩雪，但對農民來說是擔憂的開始。林文恭表示，遇到低溫來襲，都會擔心嫩芽被凍傷影響產量，但現在是茶樹的休眠期間，不會有影響，反而可以防止病蟲害，包含浮塵子、夜盜蟲等。

林文恭指出，如果遇到暖冬，有些蟲會躲起來過冬，天氣回暖就會跑出來啃咬新長的嫩芽，但若四季分明，就可以凍死這些蟲害，對茶樹來說，又可以有休眠期，才能保存養分，茶葉會長得比較平均，茶菁品質也會更好，不會因暖冬過分生長枝條，導致茶葉長的參差不齊。