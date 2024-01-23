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農漁產品獨「它」不怕寒流來襲 茶農：低溫有助春茶品質更佳

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市坪林區農會總幹事林文恭表示，新北的茶樹剛好正值休眠期，日前已經完成採收，不用擔心茶葉嫩芽被凍傷，反而可藉由低溫防止病蟲害，對來年的春茶產量有幫助。圖／新北市農業局提供
新北市坪林區農會總幹事林文恭表示，新北的茶樹剛好正值休眠期，日前已經完成採收，不用擔心茶葉嫩芽被凍傷，反而可藉由低溫防止病蟲害，對來年的春茶產量有幫助。圖／新北市農業局提供

低溫寒流來襲，農漁產品都擔心受到寒害影響產量，新北市坪林區農會總幹事林文恭表示，新北的茶樹剛好正值休眠期，日前已經完成採收，不用擔心茶葉嫩芽被凍傷，反而可藉由低溫防止病蟲害，對來年的春茶產量有幫助。

今天清晨起，北市陽明山、新北三峽及新店都有傳出下雪的消息，民眾開心玩雪，但對農民來說是擔憂的開始。林文恭表示，遇到低溫來襲，都會擔心嫩芽被凍傷影響產量，但現在是茶樹的休眠期間，不會有影響，反而可以防止病蟲害，包含浮塵子、夜盜蟲等。

林文恭指出，如果遇到暖冬，有些蟲會躲起來過冬，天氣回暖就會跑出來啃咬新長的嫩芽，但若四季分明，就可以凍死這些蟲害，對茶樹來說，又可以有休眠期，才能保存養分，茶葉會長得比較平均，茶菁品質也會更好，不會因暖冬過分生長枝條，導致茶葉長的參差不齊。

新北市農業局表示，目前冬茶採收已結束，短暫低溫尚不受影響，仍請各產區持續觀察，也提醒農友戶外工作加強保暖。若新北茶園災損達農業天然災害救助標準，經市府及農業改良場勘災後，農業局將依農業天然災害救助辦法協助農民向中央申請救助。

三峽熊空農場今上午降雪。圖／民眾提供
三峽熊空農場今上午降雪。圖／民眾提供

低溫 茶葉

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