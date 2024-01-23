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北門修繕爭議 文化局：今年是建城140周年 活動後施工費用不同

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
今年正值北門建城140周年，規畫主題光雕投影、登城樓等節目。本報系資料照
今年正值北門建城140周年，規畫主題光雕投影、登城樓等節目。本報系資料照

民進黨台北市議員林延鳳指，台北市文化局進行北門工程修繕經費議題。北市文化局建設科長賴郁雯指出，今年正值北門建城140周年，因此規畫相關活動，600多萬元費用為開幕活動及修復工程開工儀式，沒有列在總工程的3186萬元內；近期受到原物料上漲，工程再度流標，近期會上網招標，3月前決標。

賴郁雯表示，開幕活動是指台北建城140周年的系列之首，內容包括以「台北城過去與未來」主題光雕投影節目、登城樓等，讓民眾更親近古蹟及認識台北城的歷史，活動預計從4月開始，待活動結束後，修復工程才會進場動工，兩項兩項標案不同。

針對修復工程，賴郁雯說，市府編列工程總經費3186萬9000元，而文化部核定補助45%，共計1350萬元，而北市府自籌款55%，共計1650萬元，並委託由楊仁江建築師耗時二年多，提出修復及再利用計畫到規劃設計，符合送審程序，再由文化部審核同意後，才上網招標。

她說，北門工程前歷經2次流標，文化局召開會議，邀請文資委員協助及建築師楊仁江說明，主因為近日缺工及文資修復工程標案較多，市場飽和，北門又為全國指標，營造廠多所猶疑。目前期程，會在3月前決標、4月能找到營造廠辦理簽約，並於5月中活動結束後辦理開工。

北門 北市

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