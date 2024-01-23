北門工程又流標卻招標「開工儀式」 議員批：作秀才是重點

台北市清代古城門北門已有20多年未修繕，北市文化局近期招標修繕工程，不料竟二度流標，被北市議員林延鳳發現，流標當天，文化局就招標「開工儀式與活動」標案，而且總經費3000多萬元的工程，開工儀式活動就花了600多萬，質疑作秀才是重點。

林延鳳指出，北門修繕原本是美事，從2015年西區門戶計畫底定後，該處也成為市民和觀光客遊憩熱門景點，未料文化局先是因該處環境髒亂、設備維管被外界炮轟，才稱透過整修計畫改善管理問題。

她說，文化局的整修計畫提到，將於北門加裝及時監控，並且改善北門色彩燈光等，以符合歷史氛圍。據了解，去年5月所提的總經費3000萬元，文化部補助1490萬元，沒想到修繕工程二度流標。

不過，在二度流標之際，林延鳳發現，文化局當天就開了「開工儀式與活動」標案，而且整體修繕經費僅為2338萬元，但開工儀式與活動就要600萬元，批評文化局不思考自身標案合理性與招商積極性，搶著要招標「開工儀式」，經費還是修繕經費的四分之一。

林延鳳說，預算分配、輕重緩急都顯有失衡，北門本體若修繕延宕，督管不周，可能就將變成下一個「北流」或「北藝」爛帳。她痛批難道是擔憂市長蔣萬安在選戰表現落後於台中市長盧秀燕，只能靠作秀「打腫臉充胖子」、「吃緊弄破碗」嗎？