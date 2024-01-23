快訊

出國遇台灣大媽團…1行為讓妹子看傻 網嘆：丟臉丟到國外

致死率高！A型鏈球菌肆虐日本 醫師提醒赴日旅遊注意

糗！他把Galaxy S24 Ultra的S Pen塞進S23 Ultra筆槽GG了 網笑曝「錯誤關鍵」

北門工程又流標卻招標「開工儀式」 議員批：作秀才是重點

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
據了解，北門修繕工程總經費3000多萬元，開工儀式活動卻要花到600多萬。本報資料照片
據了解，北門修繕工程總經費3000多萬元，開工儀式活動卻要花到600多萬。本報資料照片

北市清代古城門北門已有20多年未修繕，北市文化局近期招標修繕工程，不料竟二度流標，被北市議員林延鳳發現，流標當天，文化局就招標「開工儀式與活動」標案，而且總經費3000多萬元的工程，開工儀式活動就花了600多萬，質疑作秀才是重點。

林延鳳指出，北門修繕原本是美事，從2015年西區門戶計畫底定後，該處也成為市民和觀光客遊憩熱門景點，未料文化局先是因該處環境髒亂、設備維管被外界炮轟，才稱透過整修計畫改善管理問題。

她說，文化局的整修計畫提到，將於北門加裝及時監控，並且改善北門色彩燈光等，以符合歷史氛圍。據了解，去年5月所提的總經費3000萬元，文化部補助1490萬元，沒想到修繕工程二度流標。

不過，在二度流標之際，林延鳳發現，文化局當天就開了「開工儀式與活動」標案，而且整體修繕經費僅為2338萬元，但開工儀式與活動就要600萬元，批評文化局不思考自身標案合理性與招商積極性，搶著要招標「開工儀式」，經費還是修繕經費的四分之一。

林延鳳說，預算分配、輕重緩急都顯有失衡，北門本體若修繕延宕，督管不周，可能就將變成下一個「北流」或「北藝」爛帳。她痛批難道是擔憂市長蔣萬安在選戰表現落後於台中市長盧秀燕，只能靠作秀「打腫臉充胖子」、「吃緊弄破碗」嗎？

文化局 北門 北市

延伸閱讀

竹市和平路常積淹水 市府規畫雨水下水道工程決標

緩解塞…新竹經國大橋將新增汽機車道 本周六開地方說明會

明德水庫優化工程3月完工 促參遊憩廊帶計畫辦公聽會

中市府「孵蛋成功」！巨蛋今簽約麗明建設 2030年完工

相關新聞

護理之家不續約…家屬憂植物人成人球 應曉薇急請北市安置40名住民

新北一間護理之家，因租約到期將停止照顧合約案，台北市議員應曉薇接獲陳情，有民眾的母親是植物人，領有極重度身心障礙手冊，合...

新北市國高中校長會議 提4大目標共創AI新校園

AI成為未來趨勢，新北市教育局今在輔仁大學舉辦全市國高中校長會議，會議中提出4大AI人才培育目標，與大學攜手倡議共同培育...

北門工程又流標卻招標「開工儀式」 議員批：作秀才是重點

台北市清代古城門北門已有20多年未修繕，北市文化局近期招標修繕工程，不料竟二度流標，被北市議員林延鳳發現，流標當天，文化...

新北輔導廠商研發用無人機摘除虎頭蜂巢 還拿下創新競賽季軍

為減少捕蜂人員摘巢風險，能快速摘除虎頭蜂窩，新北市動保處輔導廠商譜曲辰農業科技股份有限公司開發利用無人機摘蜂巢，動保處表...

年節將至民眾存提款量增 北市警實警演練強化防搶意識

農曆春節將至，民眾提存款需求增加，台北市大同警分局為強化金融機構安全，日前配合轄內合作金庫辦理防搶、攔截圍捕實警演練，同...

堤外拍賣場急凍 漁產公司備薑茶、暖包 採買暖心暖身

寒流來襲，台北市氣溫下探到7度，濕冷天氣對於深夜2點多上工，且位於堤外的漁產拍賣場的供銷業者都是一大挑戰，漁產公司董事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。