新北輔導廠商研發用無人機摘除虎頭蜂巢 還拿下創新競賽季軍

為減少捕蜂人員摘巢風險，能快速摘除虎頭蜂窩，新北市動保處輔導廠商譜曲辰農業科技股份有限公司開發利用無人機摘蜂巢，動保處表示，虎頭蜂巢都在數十公尺高，且隱身於樹叢中不易發現，藉由無人機鏡頭及衛星定位系統等技術，可減少搜尋蜂巢人力，並透過遠距高空機械化操作，保障高處捕蜂安全。

新北市瑞芳去年9月發生虎頭蜂蜇死2人案件，引發關注，如何在發現虎頭蜂窩後，快速摘除成為課題。動保處表示，過往摘除蜂窩，都是噴灑農藥，但有汙染環境的疑慮。此次輔導譜曲辰農業科技公司，以無人機搭配發泡劑，把虎頭蜂封存在巢內，除了可保護環境，藉由無人機鏡頭及衛星定位系統等技術，可以輕易找尋蜂巢位置，減少搜尋蜂巢人力。

動保處指出，未來可透過捕蜂標準作業流程，確保每件虎頭蜂巢有效摘除，並協請捕蜂人員保留已拆卸後的蜂巢，使用真實的蜂巢進行無人機噴消、包覆等實際測試及應用，能充分回應實地需求及貼近捕蜂實務，減少新北市境內虎頭蜂生活空間與民眾重疊所造成的衝突，也強化即時及安全捕蜂工作。

日前行政院數位發展部舉辦「112創業歸故里創新創業競賽」，共吸引全國149隊新創團隊、公司參賽，譜曲辰農業科技公司以無人機摘蜂巢參賽，受評審青睞，也獲得此次競賽季軍。

動保處表示，每年9月開始是虎頭蜂繁殖盛期，由於山區偏遠，有些蜂巢深藏土中搜尋不易，有些巢大且高築於隱密樹叢，摘除相當不易且風險性高，研發無人機防蜂守護專案，可以協助解決這些問題。透過無人機巡檢，能快速且準確地探測蜂巢位置，節省搜尋蜂巢的人力及時間成本，透過機械飛升取代人員攀爬高處摔落的風險，並降低捕蜂人員直接穿入蜂群的危險性，保持遠距操控無人機的安全距離，有效防範捕蜂人員於尋找蜂巢途中或摘除時受到蜂螫。 新北市動保處輔導廠商譜曲辰農業科技股份有限公司開發利用無人機摘蜂巢。圖／新北市動保處提供 新北市動保處輔導廠商譜曲辰農業科技股份有限公司開發利用無人機摘蜂巢。圖／新北市動保處提供 過往摘除虎頭蜂巢，只能仰賴人力，穿好防護衣再爬上樹摘除，危險性高。圖／新北市動保處提供