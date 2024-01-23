影／寒流襲台 侯友宜：對易下雪的山區 已啟動避寒機制

寒流襲台，雙北陽明山及烏來等山區陸續降下瑞雪，新北市長侯友宜上午出席新北市農民節慶祝活動，針對新北是否可能放低溫假時表示，已請教育局與各學校就各地區狀況做好評估，尤其對山區易下雪的地方，早已啟動避寒機制，期待平安度過寒冬。

侯友宜上午出席新北市農民節慶祝大會，並頒獎表揚農業產銷優良農民等有功人員，感謝農友的辛勞付出。會後針對新北山區學校會否放低溫假時，侯友宜受訪表示，這段時間已請教育局與各學校就各地區做好評估，甚至區公所的避寒機制都已同步啟動，各學校都會按照師生安全最優先考量 ，到校後保暖要做好，也不斷要求學校做好防寒機制。尤其對山區易下雪的地方，早已啟動避寒機制，期待平安度過寒冬。