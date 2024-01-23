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影／寒流襲台 侯友宜：對易下雪的山區 已啟動避寒機制

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
寒流襲台，新北是否有機會放低溫假，新北市長侯友宜上午表示，針對山區易下雪的地方，早已啟動避寒機制，期待平安度過寒冬。記者侯永全／攝影
寒流襲台，新北是否有機會放低溫假，新北市長侯友宜上午表示，針對山區易下雪的地方，早已啟動避寒機制，期待平安度過寒冬。記者侯永全／攝影

寒流襲台，雙北陽明山及烏來等山區陸續降下瑞雪，新北市長侯友宜上午出席新北市農民節慶祝活動，針對新北是否可能放低溫假時表示，已請教育局與各學校就各地區狀況做好評估，尤其對山區易下雪的地方，早已啟動避寒機制，期待平安度過寒冬。

侯友宜上午出席新北市農民節慶祝大會，並頒獎表揚農業產銷優良農民等有功人員，感謝農友的辛勞付出。會後針對新北山區學校會否放低溫假時，侯友宜受訪表示，這段時間已請教育局與各學校就各地區做好評估，甚至區公所的避寒機制都已同步啟動，各學校都會按照師生安全最優先考量 ，到校後保暖要做好，也不斷要求學校做好防寒機制。尤其對山區易下雪的地方，早已啟動避寒機制，期待平安度過寒冬。

原本有意角逐立法院長的國民黨立委傅崐萁，昨天表態支持「韓江配」選立法院正副院長，對此侯友宜受訪回應，台灣未來挑戰會越來越辛苦，無論政府與黨都要凝聚所有力量往前走，只有團結台灣，才能面對外面，唯有團結的黨才能經得起考驗。

新北市長侯友宜上午出席新北市農民節慶祝活動時，向農友展示新北市政府龍年春聯「吉龍舞春」，祝福農友龍年順利豐收，賺大錢。記者侯永全／攝影
新北市長侯友宜上午出席新北市農民節慶祝活動時，向農友展示新北市政府龍年春聯「吉龍舞春」，祝福農友龍年順利豐收，賺大錢。記者侯永全／攝影

侯友宜 機制

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