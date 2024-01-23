聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／寒流襲台 侯友宜：對易下雪的山區 已啟動避寒機制
寒流襲台，雙北陽明山及烏來等山區陸續降下瑞雪，新北市長侯友宜上午出席新北市農民節慶祝活動，針對新北是否可能放低溫假時表示，已請教育局與各學校就各地區狀況做好評估，尤其對山區易下雪的地方，早已啟動避寒機制，期待平安度過寒冬。
侯友宜上午出席新北市農民節慶祝大會，並頒獎表揚農業產銷優良農民等有功人員，感謝農友的辛勞付出。會後針對新北山區學校會否放低溫假時，侯友宜受訪表示，這段時間已請教育局與各學校就各地區做好評估，甚至區公所的避寒機制都已同步啟動，各學校都會按照師生安全最優先考量 ，到校後保暖要做好，也不斷要求學校做好防寒機制。尤其對山區易下雪的地方，早已啟動避寒機制，期待平安度過寒冬。
原本有意角逐立法院長的國民黨立委傅崐萁，昨天表態支持「韓江配」選立法院正副院長，對此侯友宜受訪回應，台灣未來挑戰會越來越辛苦，無論政府與黨都要凝聚所有力量往前走，只有團結台灣，才能面對外面，唯有團結的黨才能經得起考驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言