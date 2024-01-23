「馬卡龍」提燈市府開放版權 盧秀燕：別再找市長了！

台中市政府主辦中台灣元宵燈會，觀旅局製作的「馬卡龍」小提燈可愛爆表，市長盧秀燕說，昨天消息曝光後，連台北的朋友都打電話來問怎麼拿到？盧秀燕說，除了燈會現場發放，另由公所等機構發給，另市府開放版權，公司行號可自費印製。

盧秀燕說，中台灣燈會去年首度移師到中央公園，因場地大好逛，今年跨局處合辦，包含建設局、教育局等單位，規模不下於國家級的台灣燈會。今年主題是「台中龍賀」，傳達台中樣樣美好的生活意象。

尤其今年小提燈「馬卡龍」，麟片展現馬卡龍的色系，可愛爆表，盧秀燕說，昨天發表後，她馬上接到不少電話詢問如何到手？她表示，循往例今年燈會期間2月16日到25日，在現場下午4點半準時限量發放，另各公所也會依慣例發如幼兒園等。

另市府也開放「馬卡龍」小提燈版權，連絡觀旅局，轉印刷廠，即可自費印製。但印刷廠準備的材料也有限，必須限量印製。