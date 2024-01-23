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傅崐萁支持「韓江配」 侯友宜：團結的黨才經得起考驗

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導

國民黨中央委員會政策會昨辦第11屆新科立委座談會，立委傅崐萁拉起江啟臣與韓國瑜的手，說「支持韓江配」。對此，新北市長侯友宜表示，台灣未來挑戰會越來越辛苦，只有團結台灣，才能面對外面，「團結的黨才經得起考驗」。

侯友宜今早出席113年農民節大會。記者張曼蘋／攝影
侯友宜今早出席113年農民節大會。記者張曼蘋／攝影

侯友宜今早出席113年農民節大會，被問到傅崐萁一事，他說，面對台灣的未來，永遠有一個信念，大家要團結，且台灣未來挑戰會越來越辛苦，不管是政府也好黨也好，都應凝聚所有力量往前走，只有團結台灣才能面對外面，團結的黨才經得起考驗。

至於被問到新北市29區行動治理座談傳出今年時程提早，侯友宜表示，往年大約這時陸續開始辦，因為是整年度一直辦下去，行動治理很多是里民聲音與里長關心的事，要傾聽人民聲音，「他們的小事情就是大事，要趕快解決」，希望解決各區公所面臨的困境，也解決里長希望他們立即解決的事，讓新北大小事齊頭並進。

由於今天新北市議會開臨時會，現場媒體追問是否會回議會補做「施政報告」，侯友宜說，所有事情遵照、尊重議會所有決定，市府會全力配合，完全尊重議會。

侯友宜 傅崐萁 立法院

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