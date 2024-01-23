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寒流來襲！台中2街友疑失溫身體不適送醫

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
寒流發威，台中市社會局昨晚至車站和公園等街友露宿區域發放禦寒物資，發現2名街友疑似失溫身體不適，立即通報119協助送醫治療。圖／台中市社會局提供
寒流發威，台中市社會局昨晚至車站和公園等街友露宿區域發放禦寒物資，發現2名街友疑似失溫身體不適，立即通報119協助送醫治療。圖／台中市社會局提供

寒流發威，中央氣象署發布低溫特報，且氣溫持續下降。台中市社會局連續3天啟動低溫關懷，昨晚至車站和公園等街友露宿區域發放禦寒物資，發現2名街友疑似失溫身體不適，立即通報消防局協助送醫治療。

社會局表示，這2名街友都是定期訪視關懷對象，52歲洪姓街友患有慢性疾病，疑似酒後失溫又跌倒；另外一名70歲李姓街友臉上有瘀傷，躺在公廁內無法起身，訪視人員發現異狀，迅速通報消防局，協助將2人送醫治療。

社會局指出，一旦氣溫預報低於12度，社會局立即啟動低溫關懷，發送一呼百應簡訊，通知各民間網絡單位，掌握全市各區街友、獨居長者和老人福利機構狀況。昨日共有3名街友接受避寒安置服務，訪視80人、提供356人次禦寒物資和發放83份熱食，提醒街友天氣寒冷，務必做好保暖措施。

為協助街友臨時避寒，街友關懷協會、人安基金會及撒瑪黎雅婦女關懷協會延長開設至24時；考量入夜至清晨最為寒冷，人安基金會另外加開夜間時段，23時至隔日7時。若民眾發現街頭有受寒街友，可撥打110請警方協助緊急安置，若有善心人士或團體想發放物資，可聯繫接洽社會局(電話04-22221527)妥善分配，避免浪費資源及製造環境髒亂。

街友 氣溫

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