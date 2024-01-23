八連溪、公司田溪 護岸就地取材

不少水利建設著重灌溉取水需求，破壞水中生物棲地，新北水利局近期改善三芝區八連溪、淡水區公司田溪護岸，工程兼顧生態思考，就地取材做護岸，也敲除河道中攔水堰，還給河川自然面貌。

水利局長宋德仁說，淡水區公司田溪過往為了灌溉取水，興建約3公尺高攔水堰，影響防洪，也阻斷水中生物遷徙，透過「淡水區公司田溪埤島橋上、下游左岸護岸改善工程」，敲除固定物，降低水位並連通上下游水域，讓生物可以垂直移動。

同時新建引水渠道141公尺，維持農田灌溉需求，工程以土石籠網及籠袋取代部分砌石混凝土護岸，全長372公尺，完工後達到兼顧河防安全、農作經濟與河川生態效益。

宋德仁指出，三芝區八連溪經與地方農友討論，規畫「三芝區八連溪青溪橋至無名橋段左岸護岸改善工程」，利用河道內石塊就地取材堆砌護岸，保留既有植生，也營造淺瀨、深潭多樣生態，是對魚群友善的棲息環境。

林姓農友說，終於不用擔心颱風來襲造成農地因淘刷崩落，也能讓公司田溪、八連溪更有生命力，是多贏作法。