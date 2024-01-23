今年行動治理29日起跑 永和搶頭香

新北市長侯友宜回歸市政，29日排定首場行動治理座談會，第一站選在永和。新北29區里長聯誼會總會長許承煬說，選舉是一時的，市長無縫接軌回歸市長，會中將反映地方需求，解決里內大小事。另，侯昨天發表春聯等新春應景小物，題字「吉龍舞春」，取台語諧音「錢都有剩」，即日起在市府及各區公所發送。

新北市民政局說，2024年行動治理座談，目前訂於1月29日從永和區，陸續排定林口區、泰山區及淡水區，其餘各區已請各公所先蒐集彙整地方建議提案，會陸續安排。

新北市長侯友宜昨天公布新北春聯等開運小物（圖），並贈送龍年貼紙給小朋友。記者曾原信／攝影

民政局強調，行動治理目的是透過與里長面對面的通機制，第一時間了解並當面有效回應，聯合跨局處、公所協力，解決新北大小事。

被問到時程是否有提前，民政局強調，往年行動治理座談未有固定時程，2019年、2020年分別從1月、2月啟動；受疫情影響2021年3月起跑，2022年5月首場，2023年是從3月開始辦理。

民政局統計，行動治理自2019年啟動迄今已舉行200場次，共計列管3234案，解除列管2780案，解列率達85.97%。

許承煬說，市長挑戰大位失利，選完隔天立刻回歸市政「他的個性就是這樣」，做任何事都要做到極致；選舉是一時的，市政做好才是關鍵，市長是循往例，尊重他是里長聯誼會總會長，從永和開始舉行行動治理，聽取里長與民代心聲。

龍年將至，侯友宜昨揭曉今年新北春聯「吉龍舞春」，侯說，吉龍舞春取台語諧音「錢都有剩」，希望龍年財運暢旺、賺大錢也能存到錢。侯指出，近年台灣經濟不好、貧富差距加大，希望新的一年市民、全國民眾都能平安賺錢過好日子。祕書處指出，即日起可在上班時間至市府1樓西側服務台與29個區公所索取春聯。