議會臨會登場 侯友宜有望施政報告

新北市議會今天舉行臨時會，第一天將先確認議程，先前綠營要求新北市長侯友宜赴議會補做「施政報告」，藍營雖認為綠營政治意圖明顯將採取甲動反制，卻也樂於釋出善意，強調若綠營承諾只專注市政議題，藍營願意變更議程邀請市長「讓你問到飽」，雙方都有台階下。詳細議程，將在今天大會確認。

2024總統大選落幕，侯友宜已回歸市政，今天起新北市議會舉行臨時會，審議113年度基金預算，15日預備會議中，綠營黨團提案要求24日列入侯友宜補施政報告的議程，但闖關失敗。

藍綠對臨時會攻防各有盤算，據了解，侯市府為展現回歸市政決心，除全面視察新北各大建設、展開行動治理，也有藍營人士建議侯出席議會報告，不失為修復府會關係的好方法。

國民黨團書記長廖先翔、民進黨團總召鄭宇恩昨天會面協商，會後均表示「相談甚歡」。廖先翔表示，雙方對議程有許多討論，確切議程要等大會確認，為確保議事順利，藍營已發出甲級動員令，要求藍營議員全數參加。

鄭宇恩表示，與藍營黨團談得算順利，黨團將提案變更議程，希望市長能積極修復府會關係，親自到議會報告，「到議會接受監督，就是回歸市政的最佳方式」。

有藍營議員私下透露，市長回歸市政後，積極修補府會關係，不排斥赴議會做施政報告，就怕施政報告變成政治批鬥大會，如果綠營願只問市政問題，市長一定讓大家問到飽，雙方若都能遵守承諾，更可以由國民黨團直接邀請侯市長出席，不失為藍綠都能接受的方式。

新北市府發言人張愛晶昨天表示，只要是議會程序委員會決議，市府都會尊重決議。國民黨市議員陳偉杰指出，選舉已結束，藍綠都應該回歸市政，別在議會做無謂的政治攻防，定期會期間是綠營不讓代理市長上台，如今又要市長再度赴議會報告，令人不解。