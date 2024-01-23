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春聯亮相 福運龍來 少了萬安

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
今年北市府新春春聯題字為「福運龍來」，沒有去年春聯的「萬安」兩個字，蔣萬安（圖右）昨天妙回，「萬安就在這裡」。記者林麗玉／攝影
今年北市府新春春聯題字為「福運龍來」，沒有去年春聯的「萬安」兩個字，蔣萬安（圖右）昨天妙回，「萬安就在這裡」。記者林麗玉／攝影

再過幾天就是農曆春節，台北市長蔣萬安龍年的市府春聯即日起開放索取，今年市府春聯題字為「福運龍來」，沒有去年的「萬安」題字。蔣說，「福運龍來」有取台語諧音「好運攏總來」、好運統統來的吉祥意思。媒體也問怎麼今年少了「萬安」題字，蔣妙回，「萬安就在這裡！」

今年北市府新春春聯題字為「福運龍來」（圖），沒有去年春聯的「萬安」兩個字，蔣萬安昨天妙回，「萬安就在這裡」。記者林麗玉／攝影
今年北市府新春春聯題字為「福運龍來」（圖），沒有去年春聯的「萬安」兩個字，蔣萬安昨天妙回，「萬安就在這裡」。記者林麗玉／攝影
去年生肖兔年，蔣萬安上任後第一個春聯題字為「兔來萬安」，遭媒體人黃揚明批評黨國官場馬屁文化再復辟，立委當選人的北市議員王世堅也酸「天天都萬安警報？」認為不該有個人偶像包裝；但是也有民眾認為，市長蔣萬安名字的「萬安」很討喜，春聯題字其實很不錯。

蔣表示，今年的春聯當初與書法老師討論時，最重要理念是從大氣、正氣、福氣三個理念出發，整體字體設計、風格整體規畫，選「福運龍來」取龍年的諧音與喜氣，即日起周一至周五，民眾可以到市府大樓北區市民服務處、區公所、各里辦索取。

另外，副市長李四川上周六臉書有感而發地說，「你看在高雄的我，與在台北的我有什麼不一樣？答案：我的頭髮愈來愈像韓市長，哈哈哈。」蔣萬安昨也被問李四川髮量愈來愈少，是否快找第三副市長幫忙分攤壓力？蔣反讚李四川短髮有型，且顯得年輕。

對於台北市人口數回升至250萬人，依法可增聘第三副市長，不過至今遲未到任。蔣說，相關的人事都是整體評估與考量，確定就會跟大家報告。

春聯 蔣萬安

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