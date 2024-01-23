友善生養育 北市加碼婚後孕前健檢

台北市長蔣萬安推動友善生養育，考量北市民晚婚、晚育女性日增，易造成孕婦高危險妊娠與新生兒健康問題。市府今年起，設籍北市孕婦加碼提供「婚後孕前健康檢查」，包括開放可婚前受檢及新增抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）等檢查，還首創發送暖心待產包，讓準爸媽最高可省5千元花費，預計超過2萬人受惠。蔣萬安說，這次針對婚後孕前健康檢查擴大辦理，就是要全面優化、提升台北市生育環境。

新婚不久李小姐表示，產前檢查對於想生小孩的夫妻相當重要，市府補助算是相當有感，且只要1人在籍北市，夫妻都可以檢查，但希望合作機構能夠多一點，或晚上、假日也能排檢查，對都要上班的夫妻會更方便。

北市聯合醫院仁愛院區副院長詹景全說，透過婚後孕前健康檢查可了解是否存在可能影響懷孕相關疾病，初步評估是否有導致不孕的因素，能協助新婚家庭盡早規畫生育。

北市衛生局指出，此次加碼提供的「婚後孕前健康檢查」，男性檢查項目包含尿液、血液常規、梅毒、愛滋病、精液分析檢查；女性項目包含尿液、血液常規、梅毒、愛滋病、德國麻疹抗體、水痘抗體、甲狀腺刺激素及披衣菌抗體檢，另可加選抗穆勒氏管荷爾蒙檢查衛生局定額補助500元。

只要一方設籍北市，夫妻都可以到特約醫療機構受檢婚後孕前健檢，雙方合計最高可補助2750元，今年起更擴大補助對象，未婚者接受婚後孕前健康檢查日起1年內結婚，備妥相關證明文件，也可向衛生局申請補助。

另外，約2至5%孕婦會發生子癇前症（俗稱妊娠毒血症），為孕產婦死亡前3名，今年起也加碼提供懷孕第9至13周孕婦「子癇前症篩檢」補助，每胎定額補助800元；第9至20周孕婦「初期唐氏症篩檢」2項血清檢驗及胎兒後頸部透明區超音波檢測2200元，或「中期唐氏症篩檢」2項血清檢驗1000元，市府也擇一補助1次。

今年也首創發送暖心待產包，北市孕婦至33家接生醫療院所待產，可獲暖心待產包，內含產褥墊、看護墊、防溢乳墊、沖洗器。蔣萬安說，新手媽媽在準備生產前難免慌張，北市府會貼心幫大家準備好。