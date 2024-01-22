北市商圈輔導計畫遭指獨厚東區？ 議員喊停：公平調整

台北市議會今天審查今年至明年度的商圈輔導推廣連續計畫，共2878萬元。其中1290萬元為轉型輔導計畫，這筆費用又再細分4大項，不過，藍綠議員認為，有關於東區商圈及大巨蛋引導到東區的費用就占據845萬元，有獨厚的狀況，預算暫擱，23日繼續審查。

北市商業處欲編列的2878萬元裡頭，1290萬元用於今年度特色商圈轉型輔導計畫。商業處說明，1290萬元內又有4大項目，包含活絡五分埔商圈的150萬元、協助士林商圈轉型245萬元、民生社區發展50萬元，以及形塑東區商圈及引導大巨蛋人潮到東區的845萬元。

國民黨議員秦慧珠認為，用於東區的845萬元占比過高，過去為了因應東區沒落，店面待租潮，柯文哲任內便成立東區商圈協會且投入大筆預算，現在大巨蛋完工連動提升人潮，建議要取消或刪減輔導預算，避免對於其他商圈不公。

民進黨議員顏若芳也說，未來大巨蛋舉辦賽事，散場時自然會將人潮往大巨蛋商場、東區移動，無需特別編列預算活絡大巨蛋周邊商圈。

對此，商業處說明，245萬元不是用在大巨蛋本體，而是希望開幕後的人潮導入鄰近東區的店家。同時，未來將為東區協會導入輔導團隊，以健全組織，透過2場特色指標性活動、3場小旅行宣傳行銷東區店家。