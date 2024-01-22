快訊

影／「超哥」貼身助理出腳狠踹Toyz 到案稱：保護老闆人身安全

氣溫驟降太冷了！北市「這國小」宣布全校明天放低溫假

2026北市長選戰 蔣萬安：專心做好眼前工作

中央社／ 台北22日電

大選剛落幕，2026台北市長選戰傳言就甚囂塵上，市長蔣萬安今天上午以「鴻鵠將至」比喻專心做好工作；下午再被問到此議題時，重申把眼前的事做好、踩穩每一步。

蔣萬安上午出席國際扶輪年會籌備委員會備忘錄簽署儀式、下午臨時視察萬華社福中心，接受媒體聯訪時皆被問及2026台北市長選戰。

媒體詢問，外界點名民進黨立委高嘉瑜、民眾黨不分區立委當選人黃珊珊都是2026選戰的對手。蔣萬安上午回應，有句成語「鴻鵠將至」是比喻兩個正在對弈的人，其中一人因注意到有大雁要飛來因而分心。

蔣萬安說，如果分心事情就做不好，不要想著「鴻鵠將至」，把眼前工作做好最重要。

下午再被問及此議題，蔣萬安重申專心市政、踩穩每一步。

媒體追問今年春聯題字為「福運龍來」，未見「萬安」兩字；蔣萬安表示，除了迎接龍年，台語諧音是「好運都來」，也是以大氣、正氣、福氣去設計字體，希望新年帶給市民喜氣。

另外，由於寒流來襲，蔣萬安被問及低溫假議題時表示，接下來兩天氣溫很低，希望各級學校掌握天氣預報，若需要停班停課就依作業辦法通報教育局，也要考量家長上班，做好溝通。

社會局表示，已於18日起，陸續啟動街友及獨居長者低溫關懷服務，22日至24日於萬華及台北車站周圍開設2處避寒所，並備有足夠禦寒物資；針對位於陽明山公園的陽明教養院也加強相關防寒措施。

蔣萬安 低溫

延伸閱讀

零度下雪就放低溫假？蔣萬安：不一定 需專業綜合評估

北市春聯「福運龍來」 蔣萬安：取台語諧音好運攏總來

視察萬華社福中心 蔣萬安：已做好低溫對策

媽媽覺得你會冷...訂低溫假標準？ 蔣萬安：各校視實際需求

相關新聞

寒流來襲陽明山可能下雪 北投警方彈性3階段交通管制

超強寒流來襲，中央氣象署發布低溫特報，最冷時間點在1月23日至24日清晨，陽明山地區可能下雪，北投警分局確保民眾行車安全...

零度下雪就放低溫假？蔣萬安：不一定 需專業綜合評估

寒流來襲，氣象預估今晚至明天最冷，台北市長蔣萬安今天下午赴萬華發送街友保暖物資。對於氣象專家彭啟明認為應該要訂定低溫假標...

北市春聯「福運龍來」 蔣萬安：取台語諧音好運攏總來

再過幾天就是農曆新年，台北市長蔣萬安的北市府春聯即日起發送供市民索取。今年蔣萬安新春春聯題字為「福運龍來」，沒有去年「萬...

北市年貨大街26日開張 免費接駁北門上車四大商圈採購

農曆年節將至，台北年貨大街已摩拳擦掌，準備在1月26日迎接顧客。台北市副市長林奕華介紹，今年串接十大商圈，細分成四大「一...

打造友善育兒環境北市擴大孕前補助 檢查後1年內結婚可申請

隨著晚婚、晚育的女性愈來愈多，易造成孕婦高危險妊娠與新生兒健康問題，北市今年起，只要是設籍北市的孕婦將加碼提供「婚後孕前...

尾牙申訴性騷每年約1至2件 雇主沒妥善處理最高罰50萬

農曆春節快到了，許多公司正辦尾牙，根據北市勞動局統計，尾牙性騷相關案件每年平均大約1至2件申訴案，北市勞動局提醒，尾牙、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。