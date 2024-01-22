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零度下雪就放低溫假？蔣萬安：不一定 需專業綜合評估

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午赴萬華發送街友保暖物資。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天下午赴萬華發送街友保暖物資。記者林麗玉／攝影

寒流來襲，氣象預估今晚至明天最冷，台北市長蔣萬安今天下午赴萬華發送街友保暖物資。對於氣象專家彭啟明認為應該要訂定低溫假標準，否則會有「媽媽覺得你會冷」爭議，還有人提出是否零度下雪就放低溫假？蔣萬安表示，這倒也不一定，這其實很專業，需專業綜合評估判斷，會持續聽專業意見，目前先就現有的機制運行，看這次寒流低溫來襲，學校因應狀況。

蔣萬安今天下午視察萬華察社福中心，視察低溫開設避寒所整備情形。蔣表示，這次啟動寒流低溫來襲時的相關因應機制，針對街友有安排到庇護所入住，讓街友有相關物資可以盥洗、可以過夜。另一方面，社會局也針對獨居長者、老人家、弱勢族群等進行關懷訪視機制，14處老人福利中心志工、看護啟動相關問候及關懷，特別提醒獨居長者、老人家，室內使用瓦斯、電暖器要注意安全通風。

媒體也問蔣，低溫假訂標準？蔣表示，接下來兩天會特別注意天候狀況，氣象預報明後兩天會是最低溫，也請在山區學校特別注意狀況做綜合評估，學校視情形報備停課，也要注意到家長是否要上班情形，現在的運作就是依照天然災害停班停課作業辦法，當風災、水災、地震、土石流等，105年1月當時的低溫造成山區有些學校孩子通勤時，路況有可能停電停水，就會宣布停班課，最主要是依照目前相關作業辦法進行。

對於氣象專家彭啟明指應該訂定標準？蔣說，大家意見都會聆聽，最重要接下來請學校綜合評估，最重要是考量學生家長老師的安全，學校會最清楚，學生通勤路線會不會造成不便，還有會不會停水停電等，會綜合評估，請教育局跟學校溝通，有需要就會依照作業辦法進行。

至於是否零度下雪就放低溫假？蔣說，這倒也不一定，這其實很專業，需要專業綜合評估判斷，也會持續聽專業意見，會請教育局綜合評估，目前先就現有的機制運行，看這次寒流低溫來襲，學校因應的狀況。

台北市長蔣萬安今天下午赴萬華發送街友保暖物資。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天下午赴萬華發送街友保暖物資。記者林麗玉／攝影

低溫 寒流 機制

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