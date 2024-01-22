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網紅超哥餐廳遭檢舉 北市衛生局稽查揪多項缺失

中央社／ 台北22日電

網紅Toyz與網紅「超哥」的衝突引發關注後，「超哥」經營的餐廳遭民眾檢舉用餐環境不佳。台北市衛生局今天稽查，發現抹布不潔、無法出示人員健檢報告等缺失，要求限期改善。

Toyz（劉偉健）日前到「超哥」經營的餐廳直播用餐並評價，「超哥」認為遭惡意批評，一怒之下在店外毆打Toyz，被依現行犯逮捕移送偵辦。台北地檢署昨天下午諭令「超哥」新台幣5萬元交保。

台北市衛生局接獲民眾檢舉，指「超哥」經營的餐廳食材發臭、抹布不乾淨、用餐環境不佳，因此今天派員稽查，發現多項衛生缺失。

衛生局說，稽查時，現場工作人員沒有穿戴整潔的工作帽，已請業者立即改善完成。另外，餐廳無法出示食品從業人員健康檢查報告、沒有在廁所明顯處標示「如廁後應洗手」字樣、抹布不乾淨等缺失，已開立限期改善通知單，要求業者於25日前改善完畢。

衛生局指出，屆期後將無預警前往複查，若仍不符規定，將依違反「食品衛生管理法」規定，處新台幣6萬元至2億元罰鍰。

衛生局 餐廳 Toyz

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