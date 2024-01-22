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新北獨居長者列冊6880人 市府啟動低溫關懷機制

中央社／ 新北22日電

寒流襲台，新北市政府啟動低溫關懷機制，新北市長侯友宜今天探視獨居老人時表示，新北市列冊獨居長者有6880人，市府除動員訪視關懷，並提醒長輩若有身體不適速向119求助。

新北市政府指出，中央氣象署預報寒流來襲，全台溫度一路下滑，預估23、24日最低溫，新北市已啟動低溫關懷防寒應變機制，侯友宜今天中午偕同新北市社會局長李美珍等人前往板橋區觀光街關懷獨居長者。

市府表示，侯友宜探視張姓獨居長者時，看見張姓老翁穿著單薄，於是交待市府官員遞上毛帽及厚襪子，並提醒注意頭頂及腳部保暖，只要這2個地方保暖，全身就會熱呼呼。

侯友宜指出，新北市列冊獨居長者有6880人，其中板橋區有686人。新北市已啟動低溫關懷防寒應變機制，動員各區公所、志工及里長等主動提醒獨居長者留意早晚溫差大，關懷訪視時發放保暖禦寒物資。

他表示，已於各場所推播跑馬燈、張貼布告欄及社群媒體等宣導居家用電用火及使用熱水器等安全，避免民眾發生一氧化碳中毒等意外事件。同時也提醒長輩在寒流來襲時要注意夜間防寒，若有身體不適，可立即透過緊急救援系統呼叫119求助。

獨居老人 低溫

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