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就近賞梅 汐止禮門里「會呼吸道路」梅花盛開

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止「會呼吸道路」上，禮門里長李朝發種了幾十幾棵的梅花，目前都在盛開中。 圖／觀天下有線電視提供
汐止「會呼吸道路」上，禮門里長李朝發種了幾十幾棵的梅花，目前都在盛開中。 圖／觀天下有線電視提供

汐止也看的到梅花，在汐止「會呼吸道路」上，禮門里長李朝發種了幾十幾棵的梅花，目前都在盛開中，沿途十幾顆的白色梅花都在開，真的很美，吸引不少民眾停下腳步拍照，只是花期很短，要賞花，可得快。

基隆河步道的綠色廊道，一直到茄苳溪步道的會呼吸道路沿線，為了讓民眾賞梅花不必遠遊，里長李朝發在10幾年就開始栽種梅花，細心照顧下，這幾年越開越美，今年在森林區一帶，開的特別美，還有會綠色廊道旁，不少棵梅花都是今年首開，白色小花佔滿枝頭。

禮門里里長李朝發說，今年梅花有比往年早開好幾天，當初會種就是因為一般梅花都是種在高山比較寒冷的地方，想說種在里內讓大家就近賞梅花，但是梅花不好照顧，很開心這幾年都開的不錯，今年在森林區這一帶，開的特別美，還有會綠色廊道，不少棵梅花都是今年首開，白色小花佔滿枝頭。

梅花 汐止 賞梅

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