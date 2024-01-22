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霸王級寒流來襲 汐止公所訪街友送保暖物資

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
寒流南下，氣溫急凍，汐止區公所及汐止紳士協會一行人，帶著暖暖包及泡麵關懷街友。 圖／觀天下有線電視提供
寒流南下，氣溫急凍，汐止區公所及汐止紳士協會一行人，帶著暖暖包及泡麵關懷街友。 圖／觀天下有線電視提供

寒流南下，氣溫急凍，這波寒流低溫將下探5度，配合新北市政府啟動低溫關懷機制，今(19)日汐止區公所及汐止紳士協會一行人，帶著暖暖包及泡麵關懷街友，希望協助他們溫暖度過寒夜，並且也提醒注意保暖，街友感謝公所的關心。

汐止區公所社會課長呂姿瑩表示，今天公所結合了紳士協會、還有公所替代役、以及台鐵、警分局等單位來做清查及關懷，這幾天低溫特報提醒大家在家一定要注意熱水器通風安全，今天到汐止火車站關懷街友，平時就有針對列冊的街友做相對性的服務，如果民眾有發現家附近有街友需要服務的部分，可以直接通報公所，會協助做安置及後續就業，也希望在寒流期間，大家都要注意保暖。

汐止紳士協會長闕春風指出，平時每個月就會有急難救助及訪視街友，那今天來是因為這幾天太冷了，這兩天只有5-10度低溫特報，所以，和公所一起來關懷訪視，提醒在外的街友注意保暖。

針對轄內列管的街友，在這波寒流報到時，已經展開關懷，詢問收容意願之外，也會關懷他們需要些什麼，所以，這一天送上保暖物資，街友說很感謝公所的關心，自己的保暖衣物，有厚外套、棉被以及睡袋，夠保暖。

街友 保暖 汐止

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