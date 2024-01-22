快訊

NCC連十敗！浙江台商父親澄清非感染源 中天挨罰40萬官司逆轉贏了

入冬最強寒潮爆發...馬祖氣象站降雨夾冰霰 20秒影片曝光

匯市爆量強升！午盤前夕一度豬羊變色震驚市場 匯銀主管：老大突然出手了

寒流來襲 淡水民眾冒雨排隊搶購龍年套幣

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
台灣銀行淡水分行發售甲辰龍年生肖紀念套幣，人龍隊伍就排到一旁的菜市場巷弄當中，約超過一百人。 圖／紅樹林有線電視提供
台灣銀行淡水分行發售甲辰龍年生肖紀念套幣，人龍隊伍就排到一旁的菜市場巷弄當中，約超過一百人。 圖／紅樹林有線電視提供

今(22)日北台灣濕濕冷冷，淡水出現不到十度低溫，不過在台灣銀行淡水分行卻出現大批人潮，搶購中央銀行發行的甲辰龍年生肖紀念套幣，由於龍的寓意吉祥，是國人最喜愛的生肖，在九點開賣前，人龍隊伍就排到一旁的菜市場巷弄當中，約超過一百人。

中央銀行一年一度的生肖套幣開賣，今年是台灣民眾最愛的龍年，「網路預購」配售的4.5萬套，元月8日上午10時起開跑，開賣僅3小時便宣告完售，而「臨櫃銷售」同樣配售4.5萬套，元月22日起開放於台銀臨櫃購買，不少民眾今天起了個大早，甚至清晨就出門排隊。

而在淡水正好遇到了寒流來襲，附近店家說，清晨就有民眾開始排隊，而最早的從昨天傍晚就開始排隊，可見龍年套幣非常熱門，這次在台灣銀行淡水分行的配額是363套，每人限購2套。

買到的民眾說，他自已天還亮就來排隊，當時已經看到一整排人，而這次是龍年更帶表吉祥涵意，因此買到也非常開心，一次就購買了兩套。

淡水 生肖 低溫

延伸閱讀

超強寒流來襲放「低溫假」 桃市2國小幼兒園明後天停課

寒流將南下 台南整備適時啟動弱勢關懷

桃園復興柑橘憂寒流搶收 拉拉山森林樂園下雪禁車入園

寒流+暴雪+大風 中國發3大預警 8成國土或速凍

相關新聞

寒流來襲陽明山可能下雪 北投警方彈性3階段交通管制

超強寒流來襲，中央氣象署發布低溫特報，最冷時間點在1月23日至24日清晨，陽明山地區可能下雪，北投警分局確保民眾行車安全...

北市商圈輔導計畫遭指獨厚東區？ 議員喊停：公平調整

台北市議會今天審查今年至明年度的商圈輔導推廣連續計畫，共2878萬元。其中1290萬元為轉型輔導計畫，這筆費用又再細分4...

零度下雪就放低溫假？蔣萬安：不一定 需專業綜合評估

寒流來襲，氣象預估今晚至明天最冷，台北市長蔣萬安今天下午赴萬華發送街友保暖物資。對於氣象專家彭啟明認為應該要訂定低溫假標...

北市春聯「福運龍來」 蔣萬安：取台語諧音好運攏總來

再過幾天就是農曆新年，台北市長蔣萬安的北市府春聯即日起發送供市民索取。今年蔣萬安新春春聯題字為「福運龍來」，沒有去年「萬...

北市年貨大街26日開張 免費接駁北門上車四大商圈採購

農曆年節將至，台北年貨大街已摩拳擦掌，準備在1月26日迎接顧客。台北市副市長林奕華介紹，今年串接十大商圈，細分成四大「一...

打造友善育兒環境北市擴大孕前補助 檢查後1年內結婚可申請

隨著晚婚、晚育的女性愈來愈多，易造成孕婦高危險妊娠與新生兒健康問題，北市今年起，只要是設籍北市的孕婦將加碼提供「婚後孕前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。