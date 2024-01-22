寒流來襲 淡水民眾冒雨排隊搶購龍年套幣

今(22)日北台灣濕濕冷冷，淡水出現不到十度低溫，不過在台灣銀行淡水分行卻出現大批人潮，搶購中央銀行發行的甲辰龍年生肖紀念套幣，由於龍的寓意吉祥，是國人最喜愛的生肖，在九點開賣前，人龍隊伍就排到一旁的菜市場巷弄當中，約超過一百人。

中央銀行一年一度的生肖套幣開賣，今年是台灣民眾最愛的龍年，「網路預購」配售的4.5萬套，元月8日上午10時起開跑，開賣僅3小時便宣告完售，而「臨櫃銷售」同樣配售4.5萬套，元月22日起開放於台銀臨櫃購買，不少民眾今天起了個大早，甚至清晨就出門排隊。

而在淡水正好遇到了寒流來襲，附近店家說，清晨就有民眾開始排隊，而最早的從昨天傍晚就開始排隊，可見龍年套幣非常熱門，這次在台灣銀行淡水分行的配額是363套，每人限購2套。

買到的民眾說，他自已天還亮就來排隊，當時已經看到一整排人，而這次是龍年更帶表吉祥涵意，因此買到也非常開心，一次就購買了兩套。