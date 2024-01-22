滿滿新年氛圍 萬里幼兒園寫春聯動手包餃子

農曆新年是台灣人每年的第一個節日，也是一年中最重要的節日，為了讓小朋友認識這個重要的傳統節日，萬里幼兒園精心規劃了一系列的認識新年課程，老師們粉墨登場演繹出年獸的故事，還有帶著小朋友寫春聯以及動手包起象徵金元寶的餃子，讓孩子們從課程活動中認識新年。

萬里幼兒園園長鍾綺芬說，透過老師們有趣的演出趕走年獸的戲劇演出，要來告訴學生過年為什麼要寫春聯、又為什麼要放鞭炮，還有趣味的讓孩子們自己動手包過年必吃象徵元寶的水餃，今年老師們更別出心裁的在餃子中包入糖果，讓孩子們吃到甜甜的幸運餃子，感受到過年好運滿滿的驚喜感。

萬里幼兒園園長鍾綺芬指出，農曆新年是一年中第一個節日，也是最重要的節日，萬里幼兒園期待透過課程內容與氛圍的營造，讓孩子們從小就可以認識最重要的傳統節日，並且也知道在這麼重要的節日裡會做些什麼，將過新年的喜氣氛圍帶回家與家人分享，一起度過團圓又熱鬧的快樂新年。