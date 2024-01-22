工研院攜手阿斯特捷利康 合力打造腎臟病照護生態系

經濟部今天宣布，支持成立的「TIBIC生醫產業跨域整合實驗場域」攜手工研院與「臺灣阿斯特捷利康（AstraZeneca）」，打造未來醫療實驗室2.0，以患者旅程出發，從衛教宣導，早篩管理到後期介入治療，建立慢性腎臟病照護生態系，加速臺灣慢性腎臟病相關醫療技術落地，提升智慧健康產業的跨域創新。

經濟部產業技術司科長李芳蘭表示，2020年經濟部支持成立TIBIC，整合科技與醫療來縮短醫療產品上市時間，吸引國際大廠阿斯特捷利康進駐成立「未來醫療實驗室」，首波以「健康肺」為主題，打造全病程解決方案，透過場域體驗提供醫學中心、診所等第一線醫護人員宏觀的全病程思維，以臨床需求激發更多元化創新方向。

在此生態系中，整合產研醫17家，其中包含三家工研院衍生新創。像是光寶集團旗下「天亮醫療器材」開發的臨床化學分析儀，僅需一滴指尖血，便能於15分鐘內得知17項檢測結果；興櫃公司「新穎生醫」開發的DNlite檢測試劑，透過非侵入檢測尿液中的生物標記物，可用於預測二型糖尿病腎功能惡化及腎移植的預後監控。在營養補充方面，「巨生生醫」研發的缺鐵性貧血鐵劑，針對無法用一般鐵劑治療的病患，在治療缺鐵性貧血，補充鐵劑間距可從15天一次拉長為3個月一次，增加治療的順從性及便利性。

工研院執行副總暨副院長張培仁表示，工研院與臺灣阿斯特捷利康攜手合作，從腎臟病患旅程的五階段，共同合作整合疾病旅程的各關卡，提供從預防到治療照護的最佳解決方案。另外，工研院從去年開始推動「生醫創新跨域合作平台」，集結國內外創投、大廠、新創及加速器，協助國外業者來台尋求醫藥與醫材「委託研究開發暨生產服務」代工，促進國內外雙向交流，讓臺灣生醫新創串接全球市場。

臺灣阿斯特捷利康總裁簡劭庭表示，臺灣阿斯特捷利康協力引進醫院數位工具如PRE-ESRD ASR（末期腎臟病前期病患紀錄自動語音識別）系統，利用AI系統紀錄醫護人員與病患間的對話，或是MEDIGATOR SDM（免疫用藥領航員）系統，利用大數據評估個別患者狀況以促進醫病共同決策；或是TriNetX（全球電子病歷系統）充分發揮數據運用的優勢能力，嘉惠醫學研究進展。

「未來醫療實驗室2.0」以患者旅程出發，從衛教宣導，早篩管理到後期介入治療，並設置數據洞察室（Digital Insight Hub），以精準大數據以及科技工具切入，展示輔助醫病關係及醫療發展的行動方案，盼能加速相關醫療技術落地，進而支持提升智慧健康產業的跨域創新。