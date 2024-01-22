快訊

國會選舉隱形的關鍵一票...陳超明力挺韓江配 對於藍白合議題這麼說

長榮航機師取得罷工權！部分旅行不便險保單即刻起不賠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打造友善育兒環境北市擴大孕前補助 檢查後1年內結婚可申請

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安上任後積極推動生育政策，北市衛生局今年加碼，包括開放可婚前受檢及新增抗勒氏管荷爾蒙(AMH)檢查，另增加孕婦「子癇前症」篩檢補助及全國首創發送「暖心待產包」，讓民眾安心備孕、待產，可讓準爸媽省下逾5000元，預計超過2萬人受惠。圖／聯合報系資料照
台北市長蔣萬安上任後積極推動生育政策，北市衛生局今年加碼，包括開放可婚前受檢及新增抗勒氏管荷爾蒙(AMH)檢查，另增加孕婦「子癇前症」篩檢補助及全國首創發送「暖心待產包」，讓民眾安心備孕、待產，可讓準爸媽省下逾5000元，預計超過2萬人受惠。圖／聯合報系資料照

隨著晚婚、晚育的女性愈來愈多，易造成孕婦高危險妊娠與新生兒健康問題，北市今年起，只要是設籍北市的孕婦將加碼提供「婚後孕前健康檢查」，包括開放可婚前受檢及新增抗勒氏管荷爾蒙(AMH)檢查，另增加孕婦「子癇前症」篩檢補助及，全國首創發送「暖心待產包」，讓民眾安心備孕、待產，可讓準爸媽省下逾5000元，預計超過2萬人受惠。

衛生局說明，後孕前健康檢查男性檢查項目包含尿液、血液常規、梅毒、愛滋病、精液分析檢查；女性檢查項目包含尿液、血液常規、梅毒、愛滋病、德國麻疹抗體、水痘抗體、甲狀腺刺激素及披衣菌抗體檢，另可加選抗穆勒氏管荷爾蒙檢查(AMH)衛生局定額補助500元。

聯合醫院仁愛院區副院長詹景全表示，透過婚後孕前健康檢查可了解是否存在可能影響懷孕相關疾病，初步評估是否有導致不孕的因素，協助新婚家庭盡早規畫生育。

衛生局說明，只要一方設籍北市，夫妻都可以到特約醫療機構受檢，雙方合計最高可補助新台幣2750元，今年起擴大補助對象，未婚者接受婚後孕前健康檢查日起1年內結婚，備妥相關證明文件，可向衛生局申請補助

此外，衛生局指出，約有2至5%孕婦會發生子癇前症（俗稱妊娠毒血症），是孕產婦死亡原因前3名，今年起加碼提供懷孕第9至13週孕婦「子癇前症篩檢」補助，檢查2項血清檢驗及子宮動脈血流脈動係數(PI)等計算風險，每胎定額補助800元，預防孕婦高危險妊娠，守護孕婦健康。

衛生局表示，北市孕婦至33家接生醫療院所待產時，將發送，內含產褥墊、看護墊、防溢乳墊、沖洗器及待產資訊文宣「暖心待產包」，協助孕婦待產用物準備不慌亂，也能在產後了解寶寶的照護知識及福利，歡喜迎接新生命。

衛生局 孕婦 健康檢查

延伸閱讀

2026北市重演黃珊珊高嘉瑜三腳督？ 蔣萬安回這4字

北市孕前健檢補助擴大 1年內結婚可申請

貿然開放代孕 民團憂：增婦女死亡風險

尾牙春酒小心鹹豬手 北市勞動局：雇主不處理最高罰50萬

相關新聞

打造友善育兒環境北市擴大孕前補助 檢查後1年內結婚可申請

隨著晚婚、晚育的女性愈來愈多，易造成孕婦高危險妊娠與新生兒健康問題，北市今年起，只要是設籍北市的孕婦將加碼提供「婚後孕前...

北市年貨大街26日開張 免費接駁北門上車四大商圈採購

農曆年節將至，台北年貨大街已摩拳擦掌，準備在1月26日迎接顧客。台北市副市長林奕華介紹，今年串接十大商圈，細分成四大「一...

尾牙申訴性騷每年約1至2件 雇主沒妥善處理最高罰50萬

農曆春節快到了，許多公司正辦尾牙，根據北市勞動局統計，尾牙性騷相關案件每年平均大約1至2件申訴案，北市勞動局提醒，尾牙、...

媽媽覺得你會冷...訂低溫假標準？ 蔣萬安：各校視實際需求

寒流來襲，位於陽明山上的陽明山國小宣布周二、三國小寒假課後照顧班、幼兒園課後留園停課2天，不過氣象達人彭啟明認為，低溫假...

新北市議會國民黨團新任書記長 陳偉杰當選

新北市議會國民黨團書記長廖先翔當選新科立委，加上任期將至，黨團展開新任書記長選舉。原有陳偉杰、王威元兩人登記，不過經協調...

奇美博物館8把名琴同台 復刻經典競演3月23日台北重現

奇美博物館擁有大量名琴收藏，除陳列展示、出借，並每年舉辦提琴音樂饗宴，2022年推出的「製琴聖殿．名琴競演」音樂會今年3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。