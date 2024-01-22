打造友善育兒環境北市擴大孕前補助 檢查後1年內結婚可申請

隨著晚婚、晚育的女性愈來愈多，易造成孕婦高危險妊娠與新生兒健康問題，北市今年起，只要是設籍北市的孕婦將加碼提供「婚後孕前健康檢查」，包括開放可婚前受檢及新增抗勒氏管荷爾蒙(AMH)檢查，另增加孕婦「子癇前症」篩檢補助及，全國首創發送「暖心待產包」，讓民眾安心備孕、待產，可讓準爸媽省下逾5000元，預計超過2萬人受惠。

衛生局說明，後孕前健康檢查男性檢查項目包含尿液、血液常規、梅毒、愛滋病、精液分析檢查；女性檢查項目包含尿液、血液常規、梅毒、愛滋病、德國麻疹抗體、水痘抗體、甲狀腺刺激素及披衣菌抗體檢，另可加選抗穆勒氏管荷爾蒙檢查(AMH)衛生局定額補助500元。

聯合醫院仁愛院區副院長詹景全表示，透過婚後孕前健康檢查可了解是否存在可能影響懷孕相關疾病，初步評估是否有導致不孕的因素，協助新婚家庭盡早規畫生育。

衛生局說明，只要一方設籍北市，夫妻都可以到特約醫療機構受檢，雙方合計最高可補助新台幣2750元，今年起擴大補助對象，未婚者接受婚後孕前健康檢查日起1年內結婚，備妥相關證明文件，可向衛生局申請補助

此外，衛生局指出，約有2至5%孕婦會發生子癇前症（俗稱妊娠毒血症），是孕產婦死亡原因前3名，今年起加碼提供懷孕第9至13週孕婦「子癇前症篩檢」補助，檢查2項血清檢驗及子宮動脈血流脈動係數(PI)等計算風險，每胎定額補助800元，預防孕婦高危險妊娠，守護孕婦健康。

衛生局表示，北市孕婦至33家接生醫療院所待產時，將發送，內含產褥墊、看護墊、防溢乳墊、沖洗器及待產資訊文宣「暖心待產包」，協助孕婦待產用物準備不慌亂，也能在產後了解寶寶的照護知識及福利，歡喜迎接新生命。