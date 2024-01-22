尾牙申訴性騷每年約1至2件 雇主沒妥善處理最高罰50萬

農曆春節快到了，許多公司正辦尾牙，根據北市勞動局統計，尾牙性騷相關案件每年平均大約1至2件申訴案，北市勞動局提醒，尾牙、春酒這些雇主辦理活動的場合，若發生員工遭受性騷擾情形就屬職場性騷擾，雇主應依性別平等工作法中職場性騷擾防治規定妥善處理，否則就有可能被處罰10萬元以上、50萬元以下罰鍰，還會被公布事業單位名稱與負責人姓名。

勞動局表示，很多職場性騷擾案會發生在飯局及餐會上，語言及動作上比較沒注意，容易忽略對方的感受及情緒上不舒服，雖然跟老闆或主管吃飯餐會，員工仍小心翼翼不敢得罪老闆及主管，遇到不舒服情形不敢吭聲，所以提醒在尾牙或春酒這些雇主辦的活動場合，如果發生員工遭受性騷擾情形，就屬於職場性騷擾，雇主就應該要重視員工感受及妥善處理。

勞動局長高寶華表示，依性別平等工作法第13條規定，倘發生職場性騷擾事件，雇主於「知悉」員工受有性騷擾情事時就應立即處理，並採取立即有效糾正及補救措施。建議事業單位在辦活動前可以事先向全體員工進行職場性騷擾相關宣導，提醒需注意人際互動分際，以避免做出不合宜的行為。