快訊

十二生肖中最搶手！央行龍年套幣台銀臨櫃購買大排長龍 中午前完售

北市春聯曝光！少了「萬安」兩題字 蔣萬安妙回一句

緯穎、廣達、緯創領軍撐盤 台股漲133點收17,815點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

尾牙申訴性騷每年約1至2件 雇主沒妥善處理最高罰50萬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
農曆春節快到了，許多公司正辦尾牙。圖為飯店製作餐點示意圖。圖／聯合報系資料照片
農曆春節快到了，許多公司正辦尾牙。圖為飯店製作餐點示意圖。圖／聯合報系資料照片

農曆春節快到了，許多公司正辦尾牙，根據北市勞動局統計，尾牙性騷相關案件每年平均大約1至2件申訴案，北市勞動局提醒，尾牙、春酒這些雇主辦理活動的場合，若發生員工遭受性騷擾情形就屬職場性騷擾，雇主應依性別平等工作法中職場性騷擾防治規定妥善處理，否則就有可能被處罰10萬元以上、50萬元以下罰鍰，還會被公布事業單位名稱與負責人姓名。

勞動局表示，很多職場性騷擾案會發生在飯局及餐會上，語言及動作上比較沒注意，容易忽略對方的感受及情緒上不舒服，雖然跟老闆或主管吃飯餐會，員工仍小心翼翼不敢得罪老闆及主管，遇到不舒服情形不敢吭聲，所以提醒在尾牙或春酒這些雇主辦的活動場合，如果發生員工遭受性騷擾情形，就屬於職場性騷擾，雇主就應該要重視員工感受及妥善處理。

勞動局長高寶華表示，依性別平等工作法第13條規定，倘發生職場性騷擾事件，雇主於「知悉」員工受有性騷擾情事時就應立即處理，並採取立即有效糾正及補救措施。建議事業單位在辦活動前可以事先向全體員工進行職場性騷擾相關宣導，提醒需注意人際互動分際，以避免做出不合宜的行為。

性騷擾 職場 尾牙

延伸閱讀

尾牙春酒小心鹹豬手 北市勞動局：雇主不處理最高罰50萬

蔡明宏被控猥褻女法官與書記官 停職法官今首度出庭

阿Ken主持尾牙讓老闆豪灑百萬 網友：以後還敢找他嗎

朱琦郁接10場尾牙喜景氣復甦 多套禮服備戰超有誠意

相關新聞

尾牙申訴性騷每年約1至2件 雇主沒妥善處理最高罰50萬

農曆春節快到了，許多公司正辦尾牙，根據北市勞動局統計，尾牙性騷相關案件每年平均大約1至2件申訴案，北市勞動局提醒，尾牙、...

媽媽覺得你會冷...訂低溫假標準？ 蔣萬安：各校視實際需求

寒流來襲，位於陽明山上的陽明山國小宣布周二、三國小寒假課後照顧班、幼兒園課後留園停課2天，不過氣象達人彭啟明認為，低溫假...

新北市議會國民黨團新任書記長 陳偉杰當選

新北市議會國民黨團書記長廖先翔當選新科立委，加上任期將至，黨團展開新任書記長選舉。原有陳偉杰、王威元兩人登記，不過經協調...

奇美博物館8把名琴同台 復刻經典競演3月23日台北重現

奇美博物館擁有大量名琴收藏，除陳列展示、出借，並每年舉辦提琴音樂饗宴，2022年推出的「製琴聖殿．名琴競演」音樂會今年3...

避免土地淘刷崩落 三芝八蓮溪及淡水公司田溪改善護岸

不少水利建設過去為灌溉取水，阻斷水中生物遷徙，影響生態，新北水利局近期改善三芝區八蓮溪及淡水區公司田溪護岸，工程並兼顧生...

北市孕前健檢補助擴大 1年內結婚可申請

晚婚、晚孕成趨勢，台北市衛生局今天表示，為守護母嬰健康，北市優化生育補助方案升級，只要健檢後1年內備妥結婚證明文件，市民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。