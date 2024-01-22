快訊

十二生肖中最搶手！央行龍年套幣台銀臨櫃購買大排長龍 中午前完售

北市春聯曝光！少了「萬安」兩題字 蔣萬安妙回一句

緯穎、廣達、緯創領軍撐盤 台股漲133點收17,815點

媽媽覺得你會冷...訂低溫假標準？ 蔣萬安：各校視實際需求

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席國際扶輪年會籌備委員會備忘錄簽署儀式。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席國際扶輪年會籌備委員會備忘錄簽署儀式。記者余承翰／攝影

寒流來襲，位於陽明山上的陽明山國小宣布周二、三國小寒假課後照顧班、幼兒園課後留園停課2天，不過氣象達人彭啟明認為，低溫假停班課還是該有個基本標準，否則很容易出現「媽媽覺得你會冷」的爭議。對於是否訂定低溫假標準？台北市長蔣萬安表示，會做整體評估，由學校掌握狀況及實際需求。

蔣萬安上午出席國際扶輪年會籌備委員會備忘錄簽署儀式，對於有氣象專家呼籲應對「低溫假」訂出標準？蔣說，台北市目前只有陽明山國小有向教育局報備，關於課後輔導課因為低溫關係，確保學生安全、家長需求，明後2天停課，會在29日、30日補課，最重要是希望確保學童、家長及老師的安全，為最優先考量。當然最近2天低溫，學校都能審慎評估，如果有需要就依照作業辦法，向教育局備查。

蔣說，北市府會以安全為最優先考量，也考量到兼顧家長若有上班需求，陽明山國小也會提供相關協助，不管是課後照顧或課後留園，都會與學校做好溝通，兼顧到孩童安全及家長需求。

對於是否訂定標準？蔣萬安說，最重要是因為過去105年1月時，當時低溫有一些積雪，影響到通勤的狀況，考量到孩童還有家長接受上下學的狀況，與可能遭遇的困難，所以會有作業辦法，北市府會做一個整體評估，由學校掌握狀況及實際需求。

蔣萬安今天出席北市府與2026台北國際扶輪年會合作備忘錄簽署，「2026台北國際扶輪年會」將於2026年6月13日至17日於台北南港展覽館一館及二館舉行，屆時與會人數預估超過5萬人，其中來自國外的與會人士將超過3萬人。蔣今與2026台北國際扶輪年會地主籌備委員會主委謝三連共同簽署合作備忘錄，展現北市府對「2026台北國際扶輪年會」的支持。

台北市長蔣萬安今天上午出席國際扶輪年會籌備委員會備忘錄簽署儀式。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席國際扶輪年會籌備委員會備忘錄簽署儀式。記者余承翰／攝影

低溫 陽明山

延伸閱讀

壓力太大？李四川自嘲頭髮愈像韓國瑜 蔣萬安讚年輕有型 理髮師是誰？

罷免侯友宜發起連署 蔣萬安力挺侯：持續與新北密切合作

2026北市重演黃珊珊高嘉瑜三腳督？ 蔣萬安回這4字

影／訂「低溫假」標準？蔣萬安：由學校掌握狀況跟實際需求

相關新聞

民眾黨團三問NCC 黃珊珊批媒體大亨與政客水乳交融

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，批評國家通訊傳播委員會（NCC）淪為財團門神，要求三立入股中嘉跨越反媒體壟斷紅線，應限期...

藍綠僵持！高雄市議會臨時會4分鐘散會 交通局預算擱置

高雄市議會17日因委員會抽籤作業藍綠鬧僵，今日續開臨時會，由市議員李喬如擔任主席。近午出席議員過半才開議，議員陳幸富提案...

媽媽覺得你會冷...訂低溫假標準？ 蔣萬安：各校視實際需求

寒流來襲，位於陽明山上的陽明山國小宣布周二、三國小寒假課後照顧班、幼兒園課後留園停課2天，不過氣象達人彭啟明認為，低溫假...

新北市議會國民黨團新任書記長 陳偉杰當選

新北市議會國民黨團書記長廖先翔當選新科立委，加上任期將至，黨團展開新任書記長選舉。原有陳偉杰、王威元兩人登記，不過經協調...

蔡壁如任民眾黨中央委員？黃珊珊：目前沒接到任何訊息

傳民眾黨前立委蔡壁如將回任民眾黨中央委員，也可能被派到立法院黨團任職，民眾黨不分區當選人黃珊珊今天表示，目前沒有接到任何...

饒慶鈴今赴南迴線機關拜年 新年紅包要從手機領

農曆春節腳步近，台東縣長饒慶鈴今天起巡迴各鄉鎮慰問第一線工作人員，一早前往南迴線的公所及消防衛生等機關向基層人員致意。除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。