媽媽覺得你會冷...訂低溫假標準？ 蔣萬安：各校視實際需求

寒流來襲，位於陽明山上的陽明山國小宣布周二、三國小寒假課後照顧班、幼兒園課後留園停課2天，不過氣象達人彭啟明認為，低溫假停班課還是該有個基本標準，否則很容易出現「媽媽覺得你會冷」的爭議。對於是否訂定低溫假標準？台北市長蔣萬安表示，會做整體評估，由學校掌握狀況及實際需求。

蔣萬安上午出席國際扶輪年會籌備委員會備忘錄簽署儀式，對於有氣象專家呼籲應對「低溫假」訂出標準？蔣說，台北市目前只有陽明山國小有向教育局報備，關於課後輔導課因為低溫關係，確保學生安全、家長需求，明後2天停課，會在29日、30日補課，最重要是希望確保學童、家長及老師的安全，為最優先考量。當然最近2天低溫，學校都能審慎評估，如果有需要就依照作業辦法，向教育局備查。

蔣說，北市府會以安全為最優先考量，也考量到兼顧家長若有上班需求，陽明山國小也會提供相關協助，不管是課後照顧或課後留園，都會與學校做好溝通，兼顧到孩童安全及家長需求。

對於是否訂定標準？蔣萬安說，最重要是因為過去105年1月時，當時低溫有一些積雪，影響到通勤的狀況，考量到孩童還有家長接受上下學的狀況，與可能遭遇的困難，所以會有作業辦法，北市府會做一個整體評估，由學校掌握狀況及實際需求。