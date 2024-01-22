新北市議會國民黨團新任書記長 陳偉杰當選

新北市議會國民黨團書記長廖先翔當選新科立委，加上任期將至，黨團展開新任書記長選舉。原有陳偉杰、王威元2人登記，不過經協調後，王威元取消登記，最後由陳偉杰同額當選，預計2月後上任。陳偉杰表示，除加強黨團各世代議員溝通，與綠營黨團相處希望是「以和為貴」，不過若綠營有政治動作，黨團也會全力應戰。

廖先翔將在2月1日轉戰立委，國民黨團上周二16日展開新任書記長選舉登記，原有陳偉杰、王威元2名議員登記，經協調，王威元取消登記，無需選舉，由陳偉杰直接擔任2024年度國民黨團書記長，預計2月上任。

陳偉杰說，上任後第一目標是希望加強各世代議員的溝通，希望在相關議題，不管年輕或資深議員都能合作。另外會強化黨團功能，針對議題設定、政治攻防會全力協助。

陳偉杰說，另黨團也將協助黨籍議員，針對議題分組，或根據議員有興趣的議題，在資料索取、社群媒體經營部分提供相關建議，一起提升問政成果，讓議員除選民服務，提升提案量，有利議會評鑑。

對議會未來走向，陳偉杰說，希望能與綠營「以和為貴」，畢竟目前回歸市政，希望任何事情以市民為優先，不過對手若有政治攻防，黨團也會全力反應。

民進黨總召同樣將面臨改選，預計於24日起連8天在黨團受理新總召選舉登記。