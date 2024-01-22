快訊

十二生肖中最搶手！央行龍年套幣台銀臨櫃購買大排長龍 中午前完售

北市春聯曝光！少了「萬安」兩題字 蔣萬安妙回一句

緯穎、廣達、緯創領軍撐盤 台股漲133點收17,815點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

避免土地淘刷崩落 三芝八蓮溪及淡水公司田溪改善護岸

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
三芝八蓮溪施工前，堤坡遇大雨崩落。圖／新北水利局提供
三芝八蓮溪施工前，堤坡遇大雨崩落。圖／新北水利局提供

不少水利建設過去為灌溉取水，阻斷水中生物遷徙，影響生態，新北水利局近期改善三芝區八蓮溪及淡水區公司田溪護岸，工程並兼顧生態思考，就地取材做護岸，也將河道中高3公尺攔水堰敲除，還給河川自然的面貌。

德仁表示，淡水區公司田溪過往為了灌溉取水，興建約3公尺高的攔水堰，影響防洪並阻斷水中生物遷徙，透過這次「淡水區公司田溪埤島橋上、下游左岸護岸改善工程」將之敲除，重新降低水位並連通上下游水域讓生物可以垂直移動。

同時也新建引水渠道141公尺維持周邊農田灌溉需求，工程以土石籠網及籠袋取代部分砌石混凝土護岸，全長共計372公尺，完工後達到兼顧河防安全、農作經濟與河川生態效益。

宋德仁指出，三芝區八蓮溪經過與地方農友討論，規畫「三芝區八蓮溪青溪橋至無名橋段左岸護岸改善工程」，利用河道內石塊就地取材堆砌護岸，保留該地既有植生，完工後堤頂可便利農友種植運送通行，再營造淺瀨、深潭多樣之生態環境營造魚群友善的棲息環境。

林姓農友表示，施工品質看來不錯，再也不用在颱風夜擔心農地因淘刷崩落，如以一來，讓公司田溪及八蓮溪有更豐富的生命力，也成為在地的特色環境。

公司田溪埤島橋下游攔河堰敲除後，縱向生物廊道恢復，水流狀況良好。圖／新北水利局提供
公司田溪埤島橋下游攔河堰敲除後，縱向生物廊道恢復，水流狀況良好。圖／新北水利局提供
公司田溪完工後生態恢復良好，吸引東黃鶺鴒駐足。圖／新北水利局提供
公司田溪完工後生態恢復良好，吸引東黃鶺鴒駐足。圖／新北水利局提供
原公司田溪埤島橋攔河堰，阻礙水中生物並影響防洪。圖／新北水利局提供
原公司田溪埤島橋攔河堰，阻礙水中生物並影響防洪。圖／新北水利局提供
公司田溪埤島橋下游攔河堰進行拆除施工中。圖／新北水利局提供
公司田溪埤島橋下游攔河堰進行拆除施工中。圖／新北水利局提供
三芝八蓮溪工程完工後，符合計畫堤頂高度。圖／新北水利局提供
三芝八蓮溪工程完工後，符合計畫堤頂高度。圖／新北水利局提供

護岸 淡水 德仁

延伸閱讀

你累了嗎？捷運淡水站前 白色轎車恍神連環追撞下巴脫落

五股人的枷鎖 洪水平原管制解禁仍有3大難題要克服

汐止防汛道路髒亂不堪 新北整建成通行綠廊

汙水管線接進鳳鳴重劃區 三鶯地區接管率拚2027破5成

相關新聞

尾牙申訴性騷每年約1至2件 雇主沒妥善處理最高罰50萬

農曆春節快到了，許多公司正辦尾牙，根據北市勞動局統計，尾牙性騷相關案件每年平均大約1至2件申訴案，北市勞動局提醒，尾牙、...

媽媽覺得你會冷...訂低溫假標準？ 蔣萬安：各校視實際需求

寒流來襲，位於陽明山上的陽明山國小宣布周二、三國小寒假課後照顧班、幼兒園課後留園停課2天，不過氣象達人彭啟明認為，低溫假...

新北市議會國民黨團新任書記長 陳偉杰當選

新北市議會國民黨團書記長廖先翔當選新科立委，加上任期將至，黨團展開新任書記長選舉。原有陳偉杰、王威元兩人登記，不過經協調...

奇美博物館8把名琴同台 復刻經典競演3月23日台北重現

奇美博物館擁有大量名琴收藏，除陳列展示、出借，並每年舉辦提琴音樂饗宴，2022年推出的「製琴聖殿．名琴競演」音樂會今年3...

避免土地淘刷崩落 三芝八蓮溪及淡水公司田溪改善護岸

不少水利建設過去為灌溉取水，阻斷水中生物遷徙，影響生態，新北水利局近期改善三芝區八蓮溪及淡水區公司田溪護岸，工程並兼顧生...

北市孕前健檢補助擴大 1年內結婚可申請

晚婚、晚孕成趨勢，台北市衛生局今天表示，為守護母嬰健康，北市優化生育補助方案升級，只要健檢後1年內備妥結婚證明文件，市民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。