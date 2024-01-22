避免土地淘刷崩落 三芝八蓮溪及淡水公司田溪改善護岸

不少水利建設過去為灌溉取水，阻斷水中生物遷徙，影響生態，新北水利局近期改善三芝區八蓮溪及淡水區公司田溪護岸，工程並兼顧生態思考，就地取材做護岸，也將河道中高3公尺攔水堰敲除，還給河川自然的面貌。

宋德仁表示，淡水區公司田溪過往為了灌溉取水，興建約3公尺高的攔水堰，影響防洪並阻斷水中生物遷徙，透過這次「淡水區公司田溪埤島橋上、下游左岸護岸改善工程」將之敲除，重新降低水位並連通上下游水域讓生物可以垂直移動。

同時也新建引水渠道141公尺維持周邊農田灌溉需求，工程以土石籠網及籠袋取代部分砌石混凝土護岸，全長共計372公尺，完工後達到兼顧河防安全、農作經濟與河川生態效益。

宋德仁指出，三芝區八蓮溪經過與地方農友討論，規畫「三芝區八蓮溪青溪橋至無名橋段左岸護岸改善工程」，利用河道內石塊就地取材堆砌護岸，保留該地既有植生，完工後堤頂可便利農友種植運送通行，再營造淺瀨、深潭多樣之生態環境營造魚群友善的棲息環境。