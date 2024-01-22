北市孕前健檢補助擴大 1年內結婚可申請
晚婚、晚孕成趨勢，台北市衛生局今天表示，為守護母嬰健康，北市優化生育補助方案升級，只要健檢後1年內備妥結婚證明文件，市民婚前即可接受婚後孕前健康檢查並申請補助。
台北市衛生局今天發布新聞稿表示，考量晚婚、晚孕易造成孕婦高危險妊娠與新生兒健康問題，今年起台北市優化生育補助方案加碼新服務，婚後孕前健康檢查不僅開放婚前受檢，項目還可加選抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）檢查。
台北市立聯合醫院仁愛院區副院長詹景全指出，透過婚後孕前健檢，可了解準爸媽是否存在可能影響懷孕的相關疾病，並評估是否有導致不孕的因素，協助新婚家庭盡早規劃生育。
衛生局說明，只要一方設籍北市，夫妻都可以到特約醫療機構受檢，雙方合計最高可補助新台幣2750元；未婚者只要在受檢後1年內結婚並備妥證明文件，即可向衛生局申請補助。
衛生局指出，根據研究顯示，約有2%至5%的孕婦會發生俗稱妊娠毒血症的「子癇前症」，此疾病為孕產婦死亡原因前3名，所以今年起提供懷孕第9至13週孕婦篩檢補助，每胎定額補助800元，預防高危險妊娠。
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