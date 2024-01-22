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尾牙春酒小心鹹豬手 北市勞動局：雇主不處理最高罰50萬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
尾牙春酒小心鹹豬手，北市勞動局提醒，若案件發生雇主不處理最高可開罰50萬罰鍰。示意圖／本報資料照片
尾牙春酒小心鹹豬手，北市勞動局提醒，若案件發生雇主不處理最高可開罰50萬罰鍰。示意圖／本報資料照片

農曆春節快到了，現在許多公司正紛紛辦尾牙，還有的會舉辦春酒慰勞員工辛勞，不過台北市勞動局提醒，酒酣耳熟之際，往往容易發生性騷擾事件，提醒尾牙、春酒這些雇主辦理活動的場合，若發生員工遭受性騷擾情形就屬職場性騷擾，雇主應依性別平等工作法中職場性騷擾防治規定妥善處理，否則就有可能被處罰新臺幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰，還會被公布事業單位名稱與負責人姓名。

勞動局長高寶華表示，勞動局提醒事業單位，依性別平等工作法第13條規定，倘發生職場性騷擾事件，雇主於「知悉」員工受有性騷擾情事時就應立即處理，並採取立即有效糾正及補救措施。建議事業單位在辦活動前可以事先向全體員工進行職場性騷擾相關宣導，提醒需注意人際互動分際，以避免做出不合宜的行為，以防範及減少這些場合可能發生的職場性騷擾事件。

勞動局表示，為增進民眾及事業單位認識並重視「防制就業歧視」及《性別平等工作法》議題，歷年來也有編製相關專刊及宣導摺頁，放置在勞動局網站影音書冊／文宣品及出版品／職場平等專區，事業單位可上網參閱。

性騷擾 職場

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