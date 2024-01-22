有可能變為惡性和轉移 46歲男子切除頸部2.5公分腫瘤
一名46歲男性近半年來左側頸部鎖骨上方發現一顆腫瘤，還逐漸長大，令他擔憂不已。經仁愛長庚合作聯盟醫院耳鼻喉科醫師張耕閤以頸部超音波檢查，確定是良性的副神經髓鞘瘤，有2.5公分大，因有可能轉變為惡性可能，切除後患者才能放下心中大石。
張耕閤說，因腫瘤與神經緊密纏繞，手術時每接觸腫瘤邊緣，患者手部便會跳動，因此得用顯微鏡小心地將腫瘤與神經分離後，才順利把腫瘤切除。病理報告顯示，確定腫瘤為副神經髓鞘瘤(Schwannoma，許旺氏細胞瘤)，是一種非常罕見且良性的腫瘤。患者術後經歷神經修復過程中的刺痛困擾，尤其在睡眠時手部不時刺痛而無法安眠，所幸透過藥物緩解，症狀才明顯改善。
他說，副神經髓鞘瘤峰值發生率在人生的第4至第6個10年，無明顯的男女差異。值得注意的是，它有可能轉變為惡性，被稱為惡性周邊神經鞘瘤，也屬相對罕見的腫瘤，占所有軟組織肉瘤的5至10%，具有很高的轉移傾向。當神經保護膜周圍細胞在其DNA中發生突變時可能會導致癌症，使得細胞快速增殖並在其他細胞正常死亡時繼續生存。
張耕閤說，惡性副神經髓鞘瘤唯一的治療方法是完全切除，某些研究顯示，腫瘤的局部復發率為22%，5年和10年的疾病特異性生存率分別為60%與45%。而且，手術時必須謹慎保留神經，以避免造成運動功能障礙。
他說，患者經腫瘤切除手術，終於放下心中的大石。也提醒類似症狀患者切勿掉以輕心，早期診斷和適當治療十分重要。建議民眾若有身體任何不適應及時就醫，以獲得正確診斷和治療。
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