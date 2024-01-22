新北啟動低溫關懷機制 侯友宜訪視街友提醒注意保暖
入冬最強寒流來襲，新北市長侯友宜21日晚上帶隊，結合社會局、新北市街友外展服務中心、警消單位、區公所、夜訪志工隊及體育局，上街關懷街友，也關心獨居老人的居家安全，希望弱勢民眾能平安度過寒冬。
侯友宜表示，近期氣溫變化劇烈，近日各地氣溫更是直線下降，提醒民眾上下班及外出時要注意保暖，街友及獨居老人的安全更要特別注意，市府有街友中途之家，都備有床位與禦寒物資，希望街友可以接受安置，或是入住與市府簽約的旅社，以度過寒冬。
此外針對獨居長輩方面，侯友宜表示，市府動員各區公所、志工團隊、里長等，主動以電話慰問或前往關懷，提供各項禦寒保健資訊、關心長者健康狀況，在使用保暖設備或熱水器時，要注意線路安全和通風，避免一氧化碳中毒，如有狀況，亦可透過緊急救援系統呼叫中興保全或119。
露宿於景觀亭的阿瑋說，每週都會有志工前來關心，社工也會來訪視，新莊區公所也多方幫忙，尤其低溫來襲時，更可以看到政府相關單位來發放禦寒物資，非常感謝。侯友宜鼓勵他，希望在生活穩定後，能找份工作，以便早日重返社區。
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