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返八里繼承桶柑果園 農友戴俊源精進農法

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
八里農友戴俊源種植桶柑逾20年，2003年返鄉接手家中的石頭公果園。記者江婉儀／攝影
八里農友戴俊源種植桶柑逾20年，2003年返鄉接手家中的石頭公果園。記者江婉儀／攝影

新北市八里區盛產桶柑，農友戴俊源種植經驗超過20年，2003年返鄉接手家中果園，持續精進農法，改良嫁接技術，無籽率高於其他品種，也向農會學習兩段式剪法，可延長桶柑貯藏時間。

八里區是桶柑重要產地，今年採收期從1月20日持續至過年前，八里桶柑皮薄、多汁，剝開果皮便能聞到柑橘香氣，果肉清爽又解膩。

66歲戴俊源是農二代，從小在父親戴朝木身旁學習農事。果園位於觀音山上，海拔約400公尺，是八里區目前海拔最高的桶柑園，擁有出色的日曬條件，加上避風且排水良好的山坡地，相當適合桶柑生長。

父親離世後，戴俊源2003年返鄉接手家中的「石頭公果園」，原本就有基礎的果樹栽培技術，戴俊源還參加農會講習會課程輔導，加強冬季果實轉色技術，學習到噴撒硫磺粉，可加速果實轉色還能防治病蟲害。

另，戴俊源也在採收時，善用農會教的兩段式剪法，先從果實上方枝條2吋剪下，再進行修平，以保持果蒂完整性，雖然費工卻能延長貯藏時間。

戴俊源說，父親早年種植的品種為大春種，品質及收成較差，他接手後，嘗試嫁接不同的苗，近年找到來自新竹的無菌嫁接苗，改種植無籽桶柑。園內約70棵果樹，種植面積約0.2公頃，年產量達3千斤，他說，照顧果樹也是延續父親對土地的情感，一棒接一棒。

八里 農會

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返鄉繼承桶柑果園 八里農友戴俊源精進種植技術、改良品種

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