五股人枷鎖 洪水平原管制解禁 3難題待克服

新北市推動擴大五股都市計畫，卡在計畫位於「洪水平原二級管制區」，解禁困難，二重疏洪道左岸加高工程雖跨出第一步，但解禁條件還有三重、蘆洲河底垃圾清除，五股坑溪、觀音坑溪整治，與北市社子島堤防加高問題待克服。

水利局長宋德仁說，關於河底垃圾問題，中央正討論是否改以其他滯洪設施替代，兩條溪整治計畫提報中央修正中，北市端社子島計畫也在進行，會一步步解決。

綠營民代認為，洪水平原管制是五股發展的最大枷鎖，雙北市長現在是同黨籍，溝通相對順暢，新北應與北市府溝通，加速解除管制。藍營民代說，大漢溪流域水底垃圾已穩定，若刻意挖開擾動，反造成生態浩劫。

當初因大台北地區防洪不符需求，將五股到台北社子島區域，畫為洪水平原管制區，作為滯洪使用，但隨著大台北不斷開發，洪水平原管制嚴重限制地方發展，即便雙北都在檢討兩地都市計畫，但洪水平原管制若無法解除，新的都市計畫即便發布，仍無法適用。

目前疏左河堤加高至10米正在進行，跨出第一步。但三蘆水底垃圾清除初估要45億元，經費龐大，宋德仁說，目前垃圾山在水底處於穩定狀態，中央正討論清除必要性，是否能透過其他防洪設施替代，如透過逕流分攤，在周邊增加滯洪池等方法解決。

另隨堤防加高，五股坑溪、觀音坑溪堤防須同步從6米提高至10米，宋德仁說，整治計畫已提報中央，兩處堤防已經很高，要再加4米可能影響周邊住宅，還有工程問題要解決，計畫仍在修正。