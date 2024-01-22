聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北首例私有住宅弱層補強 完工

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北首例私有住宅弱層補強已在近期完工，住戶2022年發現自家梁柱結構受損，擔心有安全疑慮向市府諮詢，工務局提供耐震能力初步評估補助，及弱層補強申請方案。圖／新北工務局提供
新北首例私有住宅弱層補強已在近期完工，住戶2022年發現自家梁柱結構受損，擔心有安全疑慮向市府諮詢，工務局提供耐震能力初步評估補助，及弱層補強申請方案。圖／新北工務局提供

新北屋齡逾30年以上老舊房屋達70萬棟，有些結構已破損，等不及危老都更，新北近年推私有住宅弱層補強方案，新莊有間老公寓近期成為首案，每戶自費金額不到10萬元。議員建議，政府要主動推廣，否則整合難，民眾資訊也不清；技師提醒，很多老屋有潛在危險，屋主不能輕忽屋況。

老屋若想走危老都更一途，整合過程常常是一個關卡，除非出現重大影響居安的明顯問題，否則要住戶掏錢，往往要花很長時間說服及整合。

新莊區自立街一處5層樓老舊公寓，住戶前年發現自家梁柱結構受損，擔心有安全疑慮向市府諮詢，工務局提供「耐震能力初步評估補助及弱層補強補助申請方案」。

工務局表示，該方案相較於危老都更，作業程序較快、個人負擔費用較少，只要二分之一住戶同意即可啟動程序，若要走危老都更作業，不只成本高，時間少說要2年，光整合住戶意見就是一大挑戰。

以新莊自立街一案為例，原本529萬元的施工費用，全體住戶只須共同負擔80萬元，平均一戶少於10萬元，從工程開工到完工僅花4個月時間，相當有效率。

工務局使用管理科長許雅惠表示，政策上路初期，補助經費最高僅220萬元，2020年將最高補助從220萬元提高到450萬元，如果耐震能力初評顯示危險度總分大於45分，補助比率最高可達85%。透過中央經費挹注，加上多元管道宣導，近年每年平均有3件申請案。

市議員李翁月娥表示，三蘆一帶很多老舊房屋快變危樓，整合意見是改建過程最難的一步，很多民眾還不知道有這個方案，宣傳要再加把勁。

台灣省結構工程技師公會技師吳亮宇指出，不少民眾認為，老房能挺過九二一大地震考驗，應該不會有居住安全疑慮，呼籲不能輕忽屋況，要常檢視一樓梁柱、牆壁有沒有位移或龜裂，留意潛在危機。

都更 老屋 公寓

延伸閱讀

圖輯／楊敬敏PLG復出戰 奪15分助勝

新北女酒後落水失聯 消防急通知翡翠水庫「延後放水」救一命

多明尼加要周休三日 能減少工作負擔？

8.4萬罷侯社團遭「暫停使用」...社員另起爐灶發起快閃 新北市府回應了

相關新聞

新北首例私有住宅弱層補強 完工

新北屋齡逾30年以上老舊房屋達70萬棟，有些結構已破損，等不及危老都更，新北近年推私有住宅弱層補強方案，新莊有間老公寓近...

充電瓶頸 恐卡推電動公車速度

2050淨零碳排、2030公車全電動化。不過有議員質疑，儘管松湖臨時變電所明年取得使用執照，但盲點是台電仍「不敢保證供電...

五股人枷鎖 洪水平原管制解禁 3難題待克服

新北市推動擴大五股都市計畫，卡在計畫位於「洪水平原二級管制區」，解禁困難，二重疏洪道左岸加高工程雖跨出第一步，但解禁條件...

返八里繼承桶柑果園 農友戴俊源精進農法

新北市八里區盛產桶柑，農友戴俊源種植經驗超過20年，2003年返鄉接手家中果園，持續精進農法，改良嫁接技術，無籽率高於其...

影／超強寒流將至 侯友宜為街友發放禦寒用品

寒流將至，新北市長侯友宜今天到新莊體育園區關懷街友並發放禦寒用品，侯友宜表示下週開始就有低溫特報，街友在外面的生活非常辛...

松湖變電所不保證供電無虞 業者憂減慢公車全電動速度

2050淨零碳排、2030公車全電動化。不過議員陳宥丞質疑，儘管中央補助很多錢給業者汰換電動公車，但盲點是「不敢保證供電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。