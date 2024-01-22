新北首例私有住宅弱層補強 完工

新北屋齡逾30年以上老舊房屋達70萬棟，有些結構已破損，等不及危老都更，新北近年推私有住宅弱層補強方案，新莊有間老公寓近期成為首案，每戶自費金額不到10萬元。議員建議，政府要主動推廣，否則整合難，民眾資訊也不清；技師提醒，很多老屋有潛在危險，屋主不能輕忽屋況。

老屋若想走危老都更一途，整合過程常常是一個關卡，除非出現重大影響居安的明顯問題，否則要住戶掏錢，往往要花很長時間說服及整合。

新莊區自立街一處5層樓老舊公寓，住戶前年發現自家梁柱結構受損，擔心有安全疑慮向市府諮詢，工務局提供「耐震能力初步評估補助及弱層補強補助申請方案」。

工務局表示，該方案相較於危老都更，作業程序較快、個人負擔費用較少，只要二分之一住戶同意即可啟動程序，若要走危老都更作業，不只成本高，時間少說要2年，光整合住戶意見就是一大挑戰。

以新莊自立街一案為例，原本529萬元的施工費用，全體住戶只須共同負擔80萬元，平均一戶少於10萬元，從工程開工到完工僅花4個月時間，相當有效率。

工務局使用管理科長許雅惠表示，政策上路初期，補助經費最高僅220萬元，2020年將最高補助從220萬元提高到450萬元，如果耐震能力初評顯示危險度總分大於45分，補助比率最高可達85%。透過中央經費挹注，加上多元管道宣導，近年每年平均有3件申請案。

市議員李翁月娥表示，三蘆一帶很多老舊房屋快變危樓，整合意見是改建過程最難的一步，很多民眾還不知道有這個方案，宣傳要再加把勁。

台灣省結構工程技師公會技師吳亮宇指出，不少民眾認為，老房能挺過九二一大地震考驗，應該不會有居住安全疑慮，呼籲不能輕忽屋況，要常檢視一樓梁柱、牆壁有沒有位移或龜裂，留意潛在危機。