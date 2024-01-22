充電瓶頸 恐卡推電動公車速度

2050淨零碳排、2030公車全電動化。不過有議員質疑，儘管松湖臨時變電所明年取得使用執照，但盲點是台電仍「不敢保證供電無虞」，加上缺工嚴重，公共運輸恐面臨有史以來最嚴重的癱瘓時期。首都集團總經理李建文坦言，目前集團已有600輛電動公車上路，但2030年所有4千輛要全電動恐怕「有困難」，因業者遇到的充電問題「勢必會減緩推電動公車速度」。交通局表示，會盡可能協助業者設置充電場站。

因應東區用電需求，北市松湖臨時變電所預計2025年取得使用執照，不過議員陳宥丞質疑，儘管松湖將取得使照，但現況台電仍未敢保證松湖臨時變電所落成後，公車充電能供電無虞，北市既有公車調度站，就有多達20座位於供電瓶頸區。

陳宥丞說，中央補助很多錢給業者汰換電動車，但「保證有電嗎？」許多業者從前市長柯文哲任內就收到台電的限制供電時間與承載量公文，儘管沒被限電，但要求僅能限制時間充電，等同業者「買車（電動車）可以，但要簽（用電）生死狀」，若台電電不夠，就必須先斷公車業者的電。

首都集團總經理李建文坦言，目前4座場站包括北客民生站、大都會民生站、首都安康站及安康檢修班，經協調可以離峰供電及調整充電排程，但內湖南港還有場站等著要接電，充電場地「能用的都已用了」，接下來場站會愈來愈難找、接電愈來愈困難，籲政府應加速推動氫能公車。

李建文說，目前集團現有公車約4千輛，目前解決電動公車充電是離峰加派人力調節車輛充電順序，並採智慧充電彌補，但2030年4千部公車全電動化，政府應思考充電配套必須要跟上。尤其南港、內湖、中山、松山等區就缺乏捷運機廠合適的用地可以使用。

北市交通局公運處綜合規畫科長劉國著表示，松湖臨時變電所2025年拿到使用執照，永久使用執照為2029年，對於電動公車的充電不是完全不能供電，而是松湖管轄區域，業者新增用電企業容量超過100千瓦，就要提送台電供電會議核供，目前與台電協調後已同意簡化，超過100千瓦台電授權由配電處核電即可。

劉國著說，目前北市約110個公車充電場站，松湖地區約20處，之前已解決4處，其餘有需要超過100千瓦部分，還是需要企業提報專案檢討。