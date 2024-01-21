松湖變電所不保證供電無虞 業者憂減慢公車全電動速度

2050淨零碳排、2030公車全電動化。不過議員陳宥丞質疑，儘管中央補助很多錢給業者汰換電動公車，但盲點是「不敢保證供電無虞」，加上缺工嚴重，公共運輸恐面臨有史以來最嚴重的癱瘓時期。首都集團總經理李建文坦言，目前集團已有600輛電動公車上路，但2030年所有4千輛公車要全電動「很有困難」，接下來幾年業者遇到的充電問題，「勢必也會減緩業者推電動公車的速度」。

因應東區用電需求，台北市松湖臨時變電所預計2025年就能取得使用執照，不過議員陳宥丞質疑，儘管松湖將取得使照，但現況台電仍未敢保證松湖臨時變電所落成後，公車充電能供電無虞，北市既有公車調度站，就有多達20座位於供電瓶頸區。

陳宥丞質疑，中央的確補助很多錢給業者汰換電動車，但「保證有電嗎？」許多業者從前市長柯文哲任內就收到台電的限制供電時間與承載量公文，儘管沒被限電，但要求僅能限制時間充電，等同業者「買車(電動車)可以，但要簽(用電)生死狀」，若台電電不夠，就必須先斷公車業者的電，可能導致業者汰換的速度減緩。

陳提到，正因為目前沒有人敢保證電動公車可以供電無虞，許多場站更必須在離峰時間充電，加上客運業者缺工缺司機問題未解，現在公共運輸恐來到「有史以來最嚴重的的癱瘓時期，前端缺工看得到，後端缺電不敢說」。

首都集團總經理李建文坦言，目前四座場站包括北客民生站、大都會民生站、首都安康站及安康檢修班，經協調可以離峰供電及調整充電排程，但內湖南港還有很多場站等著陸續要接電，的確台電無法保證供電無虞，加上合宜的充電場地「能用的都已經用了」，接下來場站會愈來愈難找、接電愈來愈困難，呼籲政府也應加速推動氫能公車。

李建文說，首都集團現有公車約4千輛，目前解決電動公車的充電問題，是離峰加派人力調節車輛充電順序，並採智慧充電彌補，但現在已經有可以接電的場站都沒問題，但2030年4000部公車要全電動化，政府應思考充電配套必須要跟上。以南港、內湖、中山、松山等區為例，就缺乏捷運機廠合適的用地可以使用，接下來恐會遇到電動公車發展瓶頸期。

北市交通局公運處綜合規畫科長劉國著表示，松湖臨時變電所2025年會拿到使用執照，永久使用執照為2029年，對於電動公車的充電不是完全不能供電，只要是松湖管轄區域，業者新增用電企業容量超過100千瓦，要提送台電的供電會議討論核供，目前北市府與台電協調同意簡化，超過100千瓦，台電授權由配電處核電即可。