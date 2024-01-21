寒冬將至 慈濟發放救濟物資 43歲截肢司機感恩幫助

寒流將至，佛教慈濟慈善事業基金會21日在板橋志業園區，舉辦「2024慈濟冬令發放活動」，邀請慈濟基金會關懷的在地弱勢家庭一同團圓話家常、領取關懷物資，並提供義診、義剪、送春聯、童玩、表演等各類服務及活動。今年43歲的送貨員因車禍截肢，在慈濟師兄姐協助照顧下，身體逐漸恢復，也相當感激他們的善舉。

今天約有數百名弱勢民眾到場，慈濟證嚴上人也透過影片與所有「福田戶」道賀新年，她認為，面對世界局勢、暖化問題，鼓勵民眾用大愛解決問題，更強調吃素，推廣眾生平等的重要性。

新北市社會局表示，慈濟早在民國58年開始辦理「慈濟冬令發放活動」，將物資轉贈給弱勢家庭並舉辦圍爐活動，讓大家感受到過年添新衣、辦年貨的年味，隨著慈善志業推展，擴及各個地區，並因地制宜發展出不同形式，照顧弱勢家庭無數。

社會局副局長許秀能說，今年慈濟冬令發放活動，除結合慈濟人醫會醫護人員提供義診服務外，還舉辦義診、健康諮詢、春聯、表演等各種活動，讓板橋區、樹林區、土城區及三峽區的弱勢民眾共享年節歡快氣氛，並領取愛心物資過好年。

許秀能今天到場時，也提到20年前她在當時的台北縣社會局擔任救助科長時，板橋發生氣爆事件，慈濟人總是第一時間趕到現場，無論任何災禍，總是提供最溫暖的後援；去年慈濟基金會也配合社會局、消防局及三重區公所舉辦「災害協作中心避難收容演練」，這是全國首創的私公協力模式，模擬地震等大型災害發生時，市府各級單位如何結合慈濟場地、物資及人力，進行大規模的災民收容安置及物資調度、運補工作。

許秀能說，春節期間市府提供「平安袋」服務，民眾若有急難狀況可至附近派出所或分駐所領取平安袋，袋內有民間愛心單位捐贈之糧食物資，能夠幫助弱勢家庭度過難關，安心過個好年。