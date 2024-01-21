為什麼道路屢挖破管？ 台中民代認為該這麼做

台中市政府為免道路挖埋造成管線破裂，特別建置3D管線圖資系統給挖掘管理單位及各管線單位使用。但市議員陳俞融說，系統2019年9月上線以來，發生件數並未顯著下降，台電甚至每年平均有155.5件管線挖破案件，質疑市府及相關工程單位未善用該系統，造成市民不便與危險。

她說，依市府數據，道路挖掘工程挖破管現象頻繁，2020至2023年每年平均有38.5件天然氣管線挖破、155.5件台電管線挖破、36.75件自來水管線挖破的案例，而這些若透過3D管線圖資系統應該都可以避免。

陳俞融說，挖破管線不僅造成停電、停水、交通阻塞等，更有可能威脅市民的安全，如瓦斯外洩、火災等，市府必須更積極建置系統，降低挖破管線機率發生。

她說，市府從2016年開始建置3D管線圖資系統迄今已8年，其內容包含電力、自來水、電信、瓦斯、軍訊、警訊、有線電視、交通號誌、路燈、輸油、雨水、汙水、寛频管道及共同管道等相關管線機關資料，但目前建置率過低，8年來僅完成49.26%，仍不到全台中市半數，建置速度實在太慢。

而且，道路挖掘前，雖會由各管線機關辦理管線協調會勘，相互確認管線分布位置及深度，但並未強制要求施工前需透過3D圖資系統確認管線位置。因此，雖有3D管線圖資系統上線，但4年來仍有挖破管情事發生，發生件數並未顯著下降，系統未發揮效用。

陳俞融認為，市府應加速3D管線圖資系統的建置進度，並要求施工單位在道路挖掘前，都應先透過圖資系統查看相關管線位置再開挖，以免發生挖破管線。