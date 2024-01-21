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比走危老都更快！ 新北首例私有住宅弱層補強完工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北新莊一處老公寓住戶於2022年發現自家梁柱結構受損，擔心有安全疑慮而向市府諮詢。圖／新北工務局提供
新北新莊一處老公寓住戶於2022年發現自家梁柱結構受損，擔心有安全疑慮而向市府諮詢。圖／新北工務局提供

新北超過30年以上的老舊房屋達70萬棟，有些結構已破損卻又等不及危老都更，新北工務局推私有住宅弱層補強方案，盼降低時間及金錢成本，讓民眾盡快有安全居住環境。新莊有間老公寓近期就成功申請並完工，每戶自費金額還不到10萬元，成為新北首例申請並完工案例。

新北有些老屋已出現結構破損情形，走危老都更又還要好一段時間，讓居民不知如何是好。新莊自立街一處5層老舊公寓住戶們於前年發現自家梁柱結構受損，擔心有安全疑慮而向市府諮詢，工務局提供「耐震能力初步評估補助及弱層補強補助申請方案」。

工務局說明，新莊自立街一案透過補助計畫過程中，雖然居民難免對補強設計方案、居住使用影響程度、補強經費的負擔比例等問題產生分歧，不過在市府協助整合民眾、結構技師、施工廠商等各方意見，最終達成共識，從工程開工到完工僅花費4個月時間，已於近期完工。

工務局表示，該方案相較危老都更，能讓住戶在短時間內且負擔費用少的方式，盡快享有更安全的居住環境；以新莊自立街一案為例，原本529萬元的施工費用，現在全體住戶只須共同負擔80萬元，平均一戶少於10萬元，因此住戶都對補助政策深有感受。

工務局指出，為提升既有建築物耐震能力及結構安全，中央與市府自2019年起推動耐震能力不足的建築物弱層補強專案，2020年更將每棟補助經費從最高220萬元調整為450萬元整，如果耐震能力初評顯示危險度總分大於45分，補助比例最高可達85%。

工務局表示，建築物經由適當的結構補強，可以降低地震造成的損壞，「弱層補強」的優點為施工快速、負擔費用低、安全性高，並盡量以利用公共空間設計補強為原則。新北市目前為止共有14棟房屋申請弱層補強，已全數核准，申請棟數達全國第一。

工務局補充，民眾若想了解相關資訊，可至新北工務局「危老重建專區」網站查詢；國家地震工程研究中心也設有私有建築物弱層補強專案辦公室；局可協助聯絡該中心，派員免費到社區辦理弱層補強說明會。

新北新莊一處老公寓申請私有住宅弱層補強方案，已於近期完工，成為全市首例。圖／新北工務局提供
新北新莊一處老公寓申請私有住宅弱層補強方案，已於近期完工，成為全市首例。圖／新北工務局提供
新北新莊一處老公寓住戶於2022年發現自家梁柱結構受損，擔心有安全疑慮而向市府諮詢。圖／新北工務局提供
新北新莊一處老公寓住戶於2022年發現自家梁柱結構受損，擔心有安全疑慮而向市府諮詢。圖／新北工務局提供
新北首例私有住宅弱層補強已於近期完工，住戶於2022年發現自家梁柱結構受損，擔心有安全疑慮而向市府諮詢，工務局隨即提供耐震能力初步評估補助及弱層補強補助申請方案。圖／新北工務局提供
新北首例私有住宅弱層補強已於近期完工，住戶於2022年發現自家梁柱結構受損，擔心有安全疑慮而向市府諮詢，工務局隨即提供耐震能力初步評估補助及弱層補強補助申請方案。圖／新北工務局提供

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