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台大周邊自行車占用標線人行道 里長與店家貼公告盼改善

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台大周邊人行道每到用餐時間，她經常需幫忙同學挪移車子，以免人行道阻塞，不少人因用餐方便，將車停在標線行人行道上，造成行人不便。圖／議員曾獻瑩辦公室提供
台大周邊人行道每到用餐時間，她經常需幫忙同學挪移車子，以免人行道阻塞，不少人因用餐方便，將車停在標線行人行道上，造成行人不便。圖／議員曾獻瑩辦公室提供

台北市去年有5849輛腳踏車被拖吊領回率約67%，但腳踏車常有違停狀況。台大周邊人行道每到用餐時間，不少人因用餐方便，將車停在標線行人行道上。議員表示，腳踏車違停不僅發生在台大，目前先用勸導方式，若未改善，籲市府加收保管費或其他措施等。北市停管處說，除了勸導和拖吊，還是會回歸源頭，盤點增加自行車合法停車格。

位於台大周邊大學里里長吳沛璇表示，開學上課時，每到用餐時間附近常停滿學生腳踏車，常會橫向停在標線行人行道上，變成人行道上的障礙物，她經常需幫忙同學挪移車子，以免人行道阻塞，日前和交通局討論後，印製警告海報，貼在大學里的違停熱門商家，盼有更多的店家一起來協助、改善行人交通環境。

過去曾是台大校友、議員曾獻瑩表示，台大周邊停車困擾，他親身體會過。北市目前已進入超高齡社會，拿拐杖、推輪椅的行人很多、還有媽媽推娃娃車，不管是腳踏車、機車或是汽車，駕駛人都應尊重行人路權，不要讓車子成為人行道上的障礙物。

曾獻瑩表示，現階段腳踏車若被拖吊至保管場，牽回收取保管費半天25元，但實際上搬運的人力、油錢等恐都不符成本，腳踏車違停不只發生在台大，但很多腳踏車族主要學生居多，考量經濟負擔，現階段希望能加強宣導警惕，若狀況沒改善或持續惡化，市府恐怕得考慮加收保管費或其他措施來加強管制。

交通局停管處長李昆振指出，自行車因沒有車牌所以無法使用處罰條例，但會收取移置費100元、保管費半天25元，且北市僅有2處自行車保管場，包含龍門保管場、撫遠保管場，民眾若要把車取回，其實耗時耗力，具有一定程度嚇阻。

李昆振說，目前除了加強宣導外，市府也針對14處單車違停熱區加強巡邏拖吊，若有民眾、里長反應也會盡快處理，不過他認為，改善違停亂象還是要回歸源頭，增加自行車合法停車位，在現有空間下盤點可設置處，未來若違停亂像或變嚴重，再考慮增加強硬作為。

位於台大周邊大學里里長吳沛璇表示，經常需幫忙同學挪移車子，以免人行道阻塞，現階段先印製警告海報，貼在違停熱門商家，盼有更多的店家一起來協助、改善行人交通環境。圖／議員曾獻瑩辦公室提供
位於台大周邊大學里里長吳沛璇表示，經常需幫忙同學挪移車子，以免人行道阻塞，現階段先印製警告海報，貼在違停熱門商家，盼有更多的店家一起來協助、改善行人交通環境。圖／議員曾獻瑩辦公室提供

人行道 腳踏車 違停

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