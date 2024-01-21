五股人的枷鎖 洪水平原管制解禁仍有3大難題要克服

新北市推動擴大五股都市計畫，但卡在計畫位於「洪水平原二級管制區」，解禁困難，目前二重疏洪道左岸加高工程雖跨出第一步，但解禁條件還有三重、蘆洲河底垃圾清除，五股坑溪、觀音坑溪整治，與北市社子島堤防加高問題待克服。

水利局長宋德仁說，河底垃圾中央正討論是否改以其他滯洪設施替代，兩條溪整治計畫提報中央修正中，北市端社子島計畫也在進行中，會一步步解決。

綠營民代認為，洪水平原管制是五股地區發展的最大枷鎖，雙北市長現在都是同黨籍，應該沒有溝通障礙，市長侯友宜應該展現回歸市政魄力，積極與北市溝通加速解除管制；藍營民代則認為，大漢溪流域水底垃圾已非常穩定，若刻意挖開擾動，反造成生態浩劫，中央官員不應該只坐在辦公室看舊資料，觀念應與時俱進，盡快解決地方發展需求。

當初因大台北地區防洪不符需求，將五股到台北社子島區域，畫為洪水平原管制區，作為滯洪使用，但隨著大台北不斷開發，洪水平原管制嚴重限制地方發展，即便雙北目前都在檢討兩地都市計畫，但洪水平原管制若無法解除，新的都市計畫即便發布，仍無法適用。

當初經濟部要求發布都市計畫前，須先完成五股二重疏洪道左側堤防加高，蘆洲、三重水底垃圾清除，五股坑溪、觀音坑溪堤防加高，以及台北市社子島堤防加高等四大條件。目前疏左河堤加高至10米正在進行，跨出第一步。

但三蘆水底垃圾清除初估要45億元，經費龐大，水利局長宋德仁說，目前垃圾山在水底處於穩定狀態，中央也正討論清除必要性，是否能透過其他防洪設施替代，如透過逕流分攤，在周邊增加滯洪池等方法解決，但還在討論中。

另隨堤防加高，五股坑溪、觀音坑溪堤防須同步從6米提高至10米，宋德仁說，目前兩處整治計畫已提報中央，不過目前兩處堤防已經很高，要再加4米可能造成周邊住宅影響，還有工程問題要解決，計畫仍在修正。

至於社子島部分，宋德仁說，洪水平原管制需要五股與北市社子島同步解禁，市府也將持續與北市溝通，盡速達成雙北同步解禁，加速地方發展。

對於洪水平原管制限制地方發展，宋德仁指出，相關建築還是可以施作，只是工廠機械設備不能放在一樓，可透過設計補足。

民進黨新北市議員李宇翔指出，洪水平原管制是五股發展的枷鎖，在中央政府大力支持下，有機會先從疏左堤岸加高跨出第一步，但要解禁必須北市府配合，新北市長侯友宜回歸市政，有責任跟台北市長蔣萬安溝通，新北端除了自己主動做，北市端也不該被動等待對方。

李宇翔說，市長不斷宣傳整治五股垃圾山，但真正民眾有感的是五股都市計畫，否則只有表面弄得光鮮亮麗，地方建設動不了，市民仍是無感。

國民黨新北市議員陳明義說，目前時空背景已經不同，他認為雙北計畫通勾沒有問題，另外大漢溪水底垃圾都已深埋水底相對穩定，不影響水流，如果硬要清除反而造成水底擾動影響疏濬，中央官員不該只坐在辦公室，拿著以前的資料在紙上談兵「不想做理由一大堆」，解禁硬條件疏左堤防加高已經在做，希望中央地方合作，加速進行。