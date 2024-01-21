寒流將凍全台 營造外送等戶外工作者雇主須提禦寒措施

依據中央氣象署氣象資料顯示，從今天至周三因寒流來襲南下，北部周二、周三可能出現10度以下低溫，北市勞動局長高寶華呼籲雇主及工作者，應注意現場戶外作業者的健康狀況外，更應適時採取勞工的禦寒措施，包括營造作業、貨物運送、大樓外牆清洗、廣告招牌吊掛、線路檢修、外送作業等，應注意低溫的作業風險。

勞動局表示，為維護寒冷天氣期間戶外工作者的安全與健康，勞動部職業安全衛生署也訂有「寒冷天氣期間戶外作業安全健康指引」行政指導，如發現勞工於作業場所出現身體不適情形，應先停止作業並立即採取必要處置，如未採取低氣溫環境作業之各項安全衛生及應變措施，致勞工罹災者，將依法究辦。

勞動局表示，勞工在低溫下工作，雇主需要提供保暖衣物、提供溫熱飲用水或飲料、調整作業時間、實施低氣溫危害預防教育訓練、並建立緊急通報機制。

局長高寶華說，工作者在氣溫驟降時較會發生心血管病症的意外事故，尤其是患有心血管等慢性疾病者，更應留意氣溫變化；針對需長時間於空曠地區或戶外從事作業，亦需注意低氣溫帶來的作業風險。