台鐵板橋站公廁飄惡臭 民眾批丟臉

每日約有20萬人次旅客進出的新北市板橋火車站，連接高鐵、捷運板南線、環狀線、公車總站，加上地下道、空廊連接周邊商圈，是不少國內、外旅客到新北境內旅遊、轉乘必經之處，25年建物近年地下街公廁惡臭難聞。台鐵公司表示，因管線老舊會發生滲漏，會加強清掃，並擬定長期整修計畫。

板橋火車站為一等車站、也是全台運輸量第二大車站，連接高鐵、捷運板南線、環狀線、公車總站，加上周邊商業機能發達。但站內設備逐漸老舊，人潮洶湧的地下街廁所惡臭難聞，民眾向本報投訴，「包含外籍旅客每天這麼多人進出，廁所的惡臭丟新北的臉。」

記者前天前往察看地下街女廁封閉清洗中，環保局接獲檢舉前往稽查表示，民眾反映板橋車站台鐵公廁臭味問題，經查台鐵板橋火車站共計16座公廁，由5位清潔人員固定每小時清掃1次，清潔公司課長及台鐵人員每2小時巡檢1次。

環保局去年共計接獲4件民眾反映板橋車站台鐵公廁有髒亂及臭味問題，台鐵均於當日內完成改善。

環保局表示，針對板橋火車站公廁部分設施老舊產生臭味，建議台鐵評估全面修繕，考量台鐵板橋站公廁使用率高，為協助台鐵提升及改善廁所環境，將納入新北市今年公廁健檢名單，建議從硬體和維護實質改善。

台鐵公司回應，指板橋站公共區域廁所使用已20餘年，相關管線老舊，有時會發生滲漏情形，除加強清掃外，已陳報共同財管單位鐵道局、共同使用單位台高公司下周會勘，擬定長期整修計畫。