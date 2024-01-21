三重光興段公辦都更 最快年底動工

新北消防局三重分隊建物老舊，該土地建物三重光興段公辦都更案昨核定發布實施，更新後將興建1棟地上17層地下4層的住辦混合大樓，最快今年底動工。都更後將新增228戶住戶，其中市府可分回86戶，但目前86戶市府尚未決定未來是出售或作為社宅使用，仍在評估當中。

基地位三重區文化南路、中央南路範圍內，近捷運台北橋站，約646坪，屋齡逾30年。為活化國有地，財政局推動公辦都更，更新後1至3樓除維持供消防大隊使用外，另透過申請都更容積獎勵設置約211坪做為公共托育中心。

另此案更新後規畫228戶，其中財政局分回住宅單元87戶、農業部農田水利署分回 2戶、其餘139戶為建商分回。其中財政局分回部分目前尚未決定未來採租或販售方式。新建案並沿文化南路側規畫6公尺人行步道開放空間。

市議員顏蔚慈指出，近年市府規畫大量開發案，實際規畫社宅數量卻極少，市府應該基於市府財政、落實居住正義，不單優先圖利財團建商。特別三蘆地區人口不斷增長卻始終缺乏社宅，市府主導公辦都更必須優先落實居住正義，應將分配戶數全數提供社會住宅使用，解決新北市民的居住需求。

新北市都更處長林炳勲表示，市府推動公辦都更目前已完成招商16案，其中已11案公辦更新案已完成審議，將持續推動包括樹林、土城、永和、大陳等大型公辦都更案，希望透過各地的公辦都更案活化土地使用。