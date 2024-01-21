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北市府第二預備金攻防陷僵局 將朝野協商
台北市長蔣萬安上任後，市府首次送第二預備金至議會審議，共編列7.4億元，綠營認為各局處應審慎編列預算，建議刪至7億元；藍營主張維持柯市府7.4億元，藍綠僵持，將留至朝野協商。蔣萬安昨表示，持續加強跟議會溝通。
議會財建委員會前天續審今年度總預算，主計處長鄭瑞成報告，客觀環境、物價調漲等需求，113年度編列二備金7.4億元因應，與去年度相同。市府每月上網公開動支情形，年終依預算法將二備金動支數額表送到議會審議，去年截至年底共動支5.96億元，剩餘1.44億元於今年1月15日全數繳庫。
民進黨議員顏若芳第一個喊刪，她說，去年只有大直基泰案不得已才動用二備金，希望負責任的市府團隊，不該編完預算又動用二備金，建議7億元就好。
民進黨議員洪婉臻也附議認為，各局處編列預算就該想到，不是編不夠再拿二備金來用，顯示編列預算有瑕疵。
國民黨議員汪志冰主張維持7.4億，她說，物調、氣候變遷、災害等因素如日本近況，臨時變動是預算規畫時無法預期，且重要政務推動等追加預算會來不及。
汪說，審預算不要為刪而刪，例如訴訟費用支付與無法預知結案有關，不怕一萬、只怕萬一。洪婉臻反擊，絕對不是為刪而刪，一點意義也沒有。
藍綠來回爭辯沒共識，會議主席、國民黨秦慧珠表示，過往二備金都是留至朝野協商，因此結論委員會不做決議，送大會二讀討論、朝野協商。
民眾黨議員陳宥丞表示，二備金金額與柯文哲任內一樣，民眾黨不會為刪而刪，而是檢視蔣市府每一筆預備金的用途。如果只因政黨或立場不同，就刻意要刪減或打折，而不是檢視預算本身，這種藍綠鬥爭的消耗，民眾黨不會跟著起舞。
蔣萬安昨指出，絕對尊重議會職權，第二預備金或這次總預算案，都是核實編列，二備金也有非常嚴格申請動支條件規定，持續尋求議員理解、支持。
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